Más de cuatro millones de entradas vendidas para los Olímpicos de 2028

Más de cuatro millones de entradas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 se vendieron en todo el mundo durante la primera ventana de compras de este mes, anunciaron los organizadores el jueves.

Los compradores de entradas procedían de 85 países y las principales ventas fuera de Estados Unidos llegaron del Reino Unido, Canadá, México y Japón.

"La respuesta a nuestra venta inicial fue sencillamente histórica", afirmó Reynold Hoover, director ejecutivo de LA28. "Los aficionados, tanto de aquí como de lejos, han hablado: el mundo quiere formar parte de los Juegos de LA28".

La próxima oportunidad para comprar entradas para los Juegos Olímpicos de 2028 será en agosto y las personas podrán registrarse hasta el 22 de julio.

Los aficionados podrán adquirir hasta doce entradas para eventos olímpicos y hasta doce ingresos para partidos de fútbol olímpico, que no están incluidos dentro del máximo olímpico de doce boletos.

Según los organizadores, el 95% de todas las entradas disponibles por menos de 100 dólares se vendió en la primera oleada. Las sesiones femeninas superaron en ventas a las masculinas por un 93% frente a un 88%.

Los ingresos para gimnasia fueron los que se vendieron más rápido. Se agotaron todos los disponibles para las nuevas disciplinas olímpicas de fútbol bandera, lacrosse, sóftbol y squash.