Más preseas para Panamá

Los atletas de Panamá siguen sumando preseas en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. Ya la cifra se elevó a 22 (5 de oro, 3 de plata y 14 de bronce), siendo la mayor cantidad ganada por los panameños en 4 ediciones de esta justa deportiva internacional