Mas se acerca al título en la Vuelta, Küng gana la crono de Jerez

Como si el maillot rojo de líder le diera alas, el ciclista español Enric Mas dio un paso importante hacia el título en la Vuelta a España al limitar los daños en la contrarreloj de la 18ª etapa, que ganó este jueves el suizo Stefan Küng en Jerez de la Frontera.

Mas, un escalador que está muy lejos de ser un especialista en las cronos, solo cedió 33 segundos ante Primoz Roglic en este trazado más bien llano de 32 kilómetros.

El resultado le permitió acabar el día, que se presentaba especialmente peligroso para él, con un margen de 1 minuto y 37 segundos respecto al esloveno, que se pone segundo en la general.

Roglic fue cuarto del día, a 19 segundos de Küng, mientras que el británico Callum Thornley fue segundo de la etapa, a dos segundos del ganador, y el portugués João Almeida fue tercero, a ocho segundos.

Gracias a su tiempo de este jueves, Roglic pudo al menos adelantar en la general al austríaco Felix Gall, que ahora queda a 3 minutos y 1 segundo del liderato de esta Vuelta.

Mas firmó posiblemente la contrarreloj de su vida, terminando duodécimo, a 52 segundos de Küng.

"Ha ido bien, he perdido menos tiempo del previsto, así que estoy muy contento con cómo ha ido el día", celebró el líder del Movistar, que nunca antes ganó una gran ronda de tres semanas y que ve ya ese objetivo al alcance de la mano.

A tres días de la llegada final a Granada, el ciclista mallorquín de 31 años parece dar un gran paso hacia el título, aunque aún tiene por delante dos etapas delicadas, con llegadas en alto el viernes y el sábado.

- Carapaz se aleja del podio -

Mas es el mejor escalador de esta Vuelta y podría sentenciar en las montañas andaluzas su título, aunque prefiere no confiarse.

"Incluso la última etapa no es fácil, así que vayamos día a día", relativizó Roglic, que aspira todavía a ser el primero en ganar cinco veces la Vuelta a España.

El ecuatoriano Richard Carapaz fue 24º en esta contrarreloj, a 1 minuto y 45 segundos del ganador.

En la general se complica poder acabar en el podio: es cuarto, ahora a 2 minutos y 16 segundos del tercer puesto de Gall, y a 5 minutos y 17 segundos del líder Mas.

Carapaz luchó contra viento y marea en esta etapa y pudo al menos mantenerse cuarto en la general, a pesar de una caída... yendo a pie, cuando iba hacia la rampa de salida.

- Todo un experto -

Más allá de la batalla de la general, el vencedor del día fue Stefan Küng.

El suizo ya había ganado la crono de la Vuelta a Polonia en agosto y confirmó su regreso al primer plano después de la fractura del fémur izquierdo que sufrió el pasado 28 de febrero en la Het Nieuwsblad.

Las etapas contrarreloj son su especialidad y, a sus 32 años, suma ahora su 24ª victoria en este formato, de un total de 32 triunfos que tiene en su palmarés.

"Poco importa la diferencia, lo que cuenta es conseguir la victoria. He perdido varias por un puñado de segundos y estoy muy contento por esta victoria", declaró.

Su triunfo dio al equipo Tudor su segunda victoria en una gran ronda, después de la conseguida por el alemán Marco Brenner en la 14ª etapa de esta Vuelta.