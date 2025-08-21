Mastantuono, nuevo ídolo del Real Madrid y atractivo de LaLiga

Tras un "buen impacto", tal como lo definió su técnico Xabi Alonso, Franco Mastantuono se ha convertido en un nuevo ídolo para los hinchas del Real Madrid, que ya están ansiosos por verle de nuevo, el domingo en Oviedo en un partido de la segunda jornada de LaLiga.

El argentino, tercer extranjero más joven en debutar con el club blanco (18 años y 5 días), se mostró activo en los 30 minutos -- incluido el tiempo de descuento-- en los que participó el martes, durante la victoria de su equipo ante Osasuna (1-0) gracias al tanto del francés Kylian Mbappé.

Incluso, el atacante dispuso de una buena oportunidad de gol, con un disparo en el 89 que detuvo el portero Sergio Herrera, dejando entrever la calidad del exjugador del River Plate.

Alonso le dio la entrada ya en el primer cambio, en el minuto 68. Antes, los aficionados entusiasmados por la nueva adquisición llamada a marcar una nueva era el cuadro madridista corearon su nombre de pila.

"Ya le veía que podía aportar (en el partido), creo que ha tenido buenos minutos, no había podido estar entrenando con nosotros, pero sí que se ha estado preparando; tenía muchas ganas, y a veces lo emocional pesa más que lo trabajado, ha tenido un buen impacto y creo que es una buena noticia que haya hecho su debut", declaró Alonso en rueda de prensa sobre el argentino.

Cinco días después de cumplir los 18 años y de ser oficialmente jugador del Real Madrid, Mastantuono saltó al césped con el dorsal '30' y exhibió su desparpajo en su lucha por recuperar el balón en duelos.

En Oviedo, la escuadra merengue se medirá el domingo a un recién ascendido que cuenta con un ilustre veterano formado en la entidad, Santi Cazorla. Sin embargo, el conjunto asturiano del ex del Arsenal no tuvo el inicio deseado tras 24 años fuera de la élite y perdió ante el Villarreal 2-0.

Con la victoria ante Osasuna, el Real Madrid sacó en positivo algunas sensaciones, pero sobre todo los tres puntos, los mismos que tiene el FC Barcelona, actual líder por la diferencia de goles al haberse impuesto 3-0 en Mallorca y que se enfrentará el sábado al Levante.

El Barça de Hansi Flick sigue a la espera de inscribir a Gerard Martín, al sueco Roony Bardghji y al cancerbero polaco Wojciech Szczesny, después de desbloquear las de Joan García y el inglés Marcus Rashford la pasada semana.

Para ello, según la prensa española, el club catalán está sopesando la venta de Marc Casadó, que destacó a principios de la pasada campaña pero que fue perdiendo protagonismo al final de la misma.

El Atlético de Madrid, que empezó con mal pie al caer 2-1 frente al Espanyol, intentará redimirse de las malas sensaciones el sábado, recibiendo al Elche en el Metropolitano.

Los otros equipos de Champions, el Ahtletic y Villarreal, ejercerán también de anfitriones contra el Rayo y el Girona respectivamente.

-- Partidos de la 2ª jornada de LaLiga y clasificación:

- Viernes:

(19h30 GMT) Betis - Alavés

- Sábado:

(15h00 GMT) Mallorca - Celta Vigo

(17h30 GMT) Atlético Madrid - Elche

(19h30 GMT) Levante - FC Barcelona

- Domingo:

(15h00 GMT) Osasuna - Valencia

(17h30 GMT) Villarreal - Girona

Real Sociedad - Espanyol

(19h30 GMT) Oviedo - Real Madrid

- Lunes:

(17h30 GMT) Athletic Bilbao - Rayo Vallecano

(19h30 GMT) Sevilla - Getafe

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Barcelona 3 1 1 0 0 3 0 3

2. Rayo 3 1 1 0 0 3 1 2

3. Getafe 3 1 1 0 0 2 0 2

. Villarreal 3 1 1 0 0 2 0 2

5. Athletic 3 1 1 0 0 3 2 1

6. Alavés 3 1 1 0 0 2 1 1

. Espanyol 3 1 1 0 0 2 1 1

8. Real Madrid 3 1 1 0 0 1 0 1

9. Elche 1 1 0 1 0 1 1 0

. Betis 1 1 0 1 0 1 1 0

. Real Sociedad 1 1 0 1 0 1 1 0

. Valencia 1 1 0 1 0 1 1 0

13. Sevilla 0 1 0 0 1 2 3 -1

14. Atlético de Madrid 0 1 0 0 1 1 2 -1

. Levante 0 1 0 0 1 1 2 -1

16. Osasuna 0 1 0 0 1 0 1 -1

17. Girona 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Celta 0 1 0 0 1 0 2 -2

. Oviedo 0 1 0 0 1 0 2 -2

20. Mallorca 0 1 0 0 1 0 3 -3