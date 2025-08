McIntosh y Ledecky, choque generacional en los 800 m estilo libre

Las dos superestrellas de la natación, la canadiense Summer McIntosh y la estadounidense Katie Ledecky, se enfrentarán el sábado en los 800 m estilo libre durante los Mundiales de Natación, en Singapur, un duelo entre la reina y su sucesora.

Ledecky, de 28 años, es la dueña indiscutible de la distancia, tras haber ganado la medalla de oro en cuatro ediciones de los Juegos Olímpicos y seis de los Mundiales. Lejos de dormirse en los laureles, en mayo batió su propio récord del mundo (8:04.12).

Pero la prodigio McIntosh, diez años más joven, está decidida a arrebatarle su corona, con la ambición de unirse a Michael Phelps, su ídolo, como único nadador o nadadora en haber ganado cinco títulos individuales en una sola edición de los Mundiales de Natación.

- Tres oros en tres pruebas -

La canadiense de 18 años ya se ha colgado al cuello tres medallas de oro en tres carreras en Singapur, y logró el tercer mejor tiempo de la historia de los 800 m estilo libre en junio.

Los otros nueve mejores cronos de la historia en esa distancia pertenecen todos a Ledecky, pero la forma actual de McIntosh parece anunciar un cambio de régimen en Singapur.

Ledecky inició las hostilidades el viernes durante las series, clasificando a la final del sábado con el mejor tiempo, 8:14.62, mientras que McIntosh fue tercera en 8:19.88.

Tras su carrera, McIntosh declaró sentirse en buena forma, pese a la fatiga acumulada luego de su victoria en los 200 m mariposa la víspera.

"Me he sentido mucho mejor de lo que pensaba esta mañana", confesó después de su serie. "Me recupero realmente bien, probablemente mejor que nunca en un gran campeonato como este", valoró.

- Un duelo en la cima -

Ledecky se dio a conocer en la escena internacional tras ganar los 800 m estilo libre de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, con solo 15 años, y domina alegremente las pruebas de larga distancia desde hace más de una década.

Impulsada por sus tres medallas de oro en los últimos Juegos Olímpicos, McIntosh llegó a Singapur en plena forma, tras haber batido tres récords del mundo en escasos días durante los campeonatos de Canadá en junio.

Ambas nadadoras ya se han enfrentado una primera vez en estos Mundiales, con victoria de McIntosh sobre Ledecky en los 400 m estilo libre.

La canadiense es relativamente nueva en los 800 m, pero superó las series sin demasiadas dificultades.

"Mi objetivo era simplemente ganar mi serie para asegurarme una plaza en la final de mañana (sábado) y hacerlo con la menor energía posible", explicó.

"Solo intento pasar esta etapa porque realmente nunca había hecho series de 800 m antes así que no sabía qué esperar. Simplemente estoy contenta de que esté hecho", reconoció aliviada.

La australiana Lani Pallister y la italiana Simona Quadarella también esperan subir al podio tras la final del sábado, prevista a las 20h53 locales (12h53 GMT), pero todas las miradas estarán puestas en Ledecky y McIntosh y su lucha por el oro.

"El hecho de tener a todas esas nadadoras a mi alrededor me empuja a hacer un muy buen tiempo, así que estoy impaciente por enfrentarme a Katie mañana", concluyó McIntosh.