$!No se reformará el Código de Trabajo, presidente Mulino

El presidente de la República, José Raúl Mulino, aseguró que no existen planes para modificar el Código de Trabajo y desmintió los rumores que se han generado en torno a este tema.

“Sé que anda por ahí en redes, bochinches de que el gobierno está planeando una modificación al Código de Trabajo. Falso, absolutamente falso, eso no está en ningún lado de mi agenda mientras yo sea presidente de la República. No es cierto, no hay modificaciones planeadas al Código de Trabajo”, aseguró Mulino.

Tras las declaraciones del mandatario, empresarios, economistas y trabajadores manifestaron su postura respecto a una revisión de las leyes que regulan las relaciones laborales.

El consultor laboral René Quevedo, indicó que “a pesar de que el marco legal para el manejo de las relaciones laborales debe ser permanente actualizado para adaptarlo a las nuevas realidades, no creo que sea el momento para hacerlo”.

Quevedo señaló que “el gran reto es construir confianza para que haya inversión privada y generación de empleo formal privado. Esto requerirá minimizar la incertidumbre, el peor enemigo de la inversión y el empleo”.

Expresó que, “a mediano plazo, sí considero saludable analizar posibles mejoras al Código de Trabajo, el cual corre el peligro de obsolescencia, lo cual solo incentiva la generación de empleo informal”.

Por su parte, Nelva Reyes, secretaria general de la Central General Autónoma de Trabajadores de Panamá (CGTP), afirmó que “no hay y nunca habrá tiempo propicio para reformar el Código de Trabajo”. Reyes aseguró que “cualquier apertura que se le de a una posible reforma al Código, irán contra los trabajadores. Van a quitar las pocas conquistas que quedan. Ese es el riesgo que hay, de abrirse la caja de Pandora”.