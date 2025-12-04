McLaren contra "Chucky" Verstappen en explosivo epílogo del Mundial de F1

¿Quién será el campeón de F1 el domingo en Abu Dabi? Por un lado están los aspirantes Lando Norris y Oscar Piastri y por el otro el campeón defensor Max Verstappen, a priori en inferioridad con respecto a los dos McLaren, pero que llega a la última carrera con ventaja psicológica.

El patrón de McLaren, Zak Brown, comparó recientemente a Verstappen con un monstruo de una película de terror que vuelve para atormentar a la escudería de Woking, algo que el neerlandés se tomó con humor: "¡Que me llame Chucky!", lanzó a los periodistas antes del GP de Catar en referencia al muñeco popularizado por la saga cinematográfica del mismo nombre.

Si para cualquiera de los dos pilotos de McLaren supondría su primera corona, Verstappen (Red Bull) lograría su quinto título consecutivo, una gesta que sólo logró en el pasado el legendario Michael Schumacher entre 2000 y 2004.

El piloto neerlandés parecía descartado a comienzos de noviembre, cuando se presentó en Las Vegas con un retraso de 49 puntos con respecto a Norris y de 25 con Piastri.

Pero los errores de la escudería de Woking han resucitado a Verstappen, que afrontará el último Gran Premio con 12 puntos de desventaja sobre Norris y por delante de Piastri (+4 puntos).

- A Norris le basta con un podio -

Verstappen parece haber provocado el caos en Mclaren: los dos monoplazas papaya fueron descalificados en Las Vegas por incumplir el reglamento y en el pasado Gran Premio, en Catar, la escudería cometió un error fatal, al no mandar a sus pilotos a cambiar neumáticos coincidiendo con un coche de seguridad, como si hizo la mayoría de la parrilla.

Pese a todo, la tarea es complicada para Verstappen, ya que a Norris le basta con subir la podio para ser campeón, independientemente de los resultados de sus rivales.

El piloto británico trata de sacarse la presión recordando que "el año pasado buscábamos el Mundial de constructores, este año aspiramos a otro (el de pilotos".

- Novedad en diez años -

McLaren, gran dominador del campeonato, ya tiene asegurado su título en constructores desde comienzos de octubre, pero ahora aspira al Grial de la disciplina reina del automovilismo.

Con tres candidatos al título de pilotos en la última carrera del año, la Fórmula 1 no conocía semejante escenario de 2010, cuando el alemán Sebastian Vettel (entonces ya con Red Bull) se llevó una corona por la que también luchaban otros tres pilotos (Fernando Alonso, Lewis Hamilton y Mark Weber) en la última carrera disputada, como este año, en Abu Dabi.

Además del podio en la clasificación de pilotos, el domingo también se decidirá el subcampeonato de constructores.

Mercedes para como favorito ya que cuenta con 33 puntos de ventaja sobre Red Bull, con 43 por atribuir.

Esta clasificación no es anecdótica, ya que de ella depende el reparto que la Fórmula 1 destina a las escuderías en función de su posición en el Mundial: cuanto más alto quede un equipo, más dinero recibe y eso le permite, a priori, destinar mayor inversión en el coche del año siguiente.