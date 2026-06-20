"Me molesta un poco no tener el récord" de atajadas, bromea el arquero de Curazao

El portero de Curazao, Eloy Room, expresó su felicidad por su épica actuación en el empate 0-0 de este sábado ante Ecuador, en el que su equipo logró su primer punto en un Mundial y él se quedó a sólo una atajada del récord histórico.

Esa marca seguirán siendo las 16 paradas que el estadounidense Tim Howard realizó en un partido del Mundial de Brasil 2014, en un juego ante Bélgica en octavos de final que se alargó a la prórroga.

"No estaba pensando en eso durante el partido", dijo Room después de frustrar a la tricolor con 15 atajadas en el estadio de Kansas City.

"Sabía que había sido un partido movido, con muchas atajadas. Estoy un poco molesto por no tener el récord de Tim Howard, porque él tuvo 16, pero creo que estaba sudando ante la posibilidad de la derrota porque estuve cerca", bromeó el arquero, elegido mejor jugador del partido.

Room, de 37 años y nacido en Países Bajos como casi todos sus compañeros, se erigió en héroe del primer punto mundialista de Curazao, la nación más pequeña en competir en el gran certamen del fútbol.

"Es increíble pero no pude hacerlo solo. Lo hice con el equipo", afirmó el actual jugador del Miami FC, de la segunda división estadounidense. "Pero estoy contento de haber podido hacer mi trabajo, porque antes que nada soy portero y tengo que detener balones".

"Esto para mí es realmente especial, pero, de nuevo, también es mi trabajo, así que intenté ayudar al equipo y hoy salió perfecto", se felicitó Room, que dijo sentirse inspirado tras su espectacular parada a Enner Valencia a los dos minutos.

"Todavía tengo que asimilarlo. El partido estuvo lleno de emociones", recordó. "Sabía que iba a ser un partido duro. Hubo muchas atajadas, pero creo que después de la primera intervención se marcó el tono", afirmó el exarquero del PSV Eindhoven y Brujas.

"Luchamos hasta el último minuto. Conseguir un punto de esta manera para Curazao es absolutamente genial", reconoció el arquero, también agradecido de la presencia y felicitaciones de los monarcas de Países Bajos, Guillermo Alejandro y Máxima.

"Nunca los había conocido y tenerlos presentes en un partido histórico es maravilloso, me alegro que sintieran también el ambiente en los vestuarios", señaló.