Meduca prepara mundialito de fútbol escolar

La temporada de eventos deportivos escolares inicia con el regreso de los estudiantes a las aulas. Al ser un año mundialista, el Ministerio de Educación (Meduca) prepara la Copa de Fútbol Intercolegial de Panamá.

Johnny Mosquera, coordinador de Deportes en la Dirección de Asuntos Estudiantiles del Meduca, detalló que esperan la participación de las 16 regiones en un torneo de fútbol para jóvenes de 15 a 17 años. “Obviamente es un año de fútbol y no podíamos quedarnos por fuera; el diferenciador es que este torneo va a ser también clasificatorio a los Juegos Estudiantiles del Consejo del Istmo Centroamericano de Deporte y Recreación (Codicader)”, explicó Mosquera.

Del 14 al 30 de abril se celebrarán los partidos para escoger a un campeón regional que, en mayo, se trasladará a la ciudad de Panamá para competir y convertirse en el ganador y representante en el evento internacional, el cual se realizará del 1 al 9 de octubre en Honduras.

“La meta es que se inscriban las 16 regiones, incluyendo las comarcas. Cada escuela que quiera participar debe sacar un equipo mediante convocatoria para competir en el evento regional; para ello, se establecerá un calendario de eliminatorias, sobre todo en las zonas con mayor cantidad de colegios”, explicó Mosquera.

Esta competencia está abierta para equipos masculinos y femeninos.