Deportes

Medvedev cae en la primera ronda del ATP 500 de Róterdam

Medvedev cae en la primera ronda del ATP 500 de Róterdam
El tenista francés Ugo Humbert celebra un punto ante el ruso Daniil Medvedev en la primera ronda del torneo ATP 500 de Róterdam, en Países Bajos, el 9 de febrero de 2026 Bas Czerwinski
AFP
10 de febrero de 2026

El ruso Daniil Medvedev, undécimo jugador mundial, perdió este lunes en su debut en el torneo ATP 500 de Róterdam, en Países Bajos, ante el francés Ugo Humbert (36º) por 7-6 (7/4), 3-6, 6-3.

El día deparó suerte dispar para los dos únicos representantes españoles en el cuadro final. El veterano Roberto Bautista (85º) cayó ante británico Cameron Norrie (26º), mientras que en el último partido del día Jaume Munar (37º) despachó al noruego Nicolai Budkov (132º).

-- Resultados del lunes en el ATP 500 de Róterdam:

- Primera ronda:

Botic van de Zandschulp (NED) derrotó a Luka Pavlovic (FRA) 7-6 (7/5), 6-3

Ugo Humbert (FRA) a Daniil Medvedev (RUS/N.4) 7-6 (7/4), 3-6, 6-3

Christopher O'Connell (AUS) a Valentin Royer (FRA) 6-4, 4-6, 7-6 (7/4)

Cameron Norrie (GBR/N.6) a Roberto Bautista (ESP) 7-6 (7/3), 6-1

Jaume Munar (ESP) a Nicolai Budkov Kjær (NOR) 6-1, 6-3

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR