Medvedev se alegra de haber evitado a Nadal en el sorteo de Roland Garros

El tenista ruso Daniil Medvedev, número 5 del mundo, dijo este viernes estar "feliz" por no haber resultado emparejado con el español Rafa Nadal en el sorteo de Roland Garros efectuado el jueves, que deparó que el alemán Alexander Zverev, cuarto del ranking ATP, fuera el primer adversario del mallorquín.

"No me avergüenza decir que estoy feliz por no tener que jugar contra él en la primera ronda", admitió Medvedev, un día después de haber entrenado con Nadal.

En Roland Garros, Nadal es el gran dominador histórico con 14 títulos y la de 2024 se presenta como la edición de su despedida. Los problemas físicos han hecho que la estrella española apenas juegue en las dos últimas temporadas y ha caído al 276º puesto del ranking, a sus casi 38 años.

Pese a que Nadal parece lejos de la forma de sus mejores días, Medvedev aconsejó a Zverev que desconfiara.

"(Nadal) ha realizado mucho trabajo duro, un esfuerzo mental importante. La gente a veces olvida que tiene también mucho talento en las manos", señaló Medvedev.

"Es difícil jugar contra Rafa. Tiene la capacidad de hacer girar la bola de manera diferente a los otros jugadores, consigue esas bolas altas, sobre todo en tierra batida. Pone intensidad en cada punto. Si juegas contra él, sabes que te vas a cansar, que no va a ser fácil", añadió.

Daniil Medvedev empezará en la primera ronda de Roland Garros contra el alemán Dominik Koepfer (67º). En cinco de sus siete participaciones anteriores en la cita parisina ha caído en la primera ronda, mientras que su mejor actuación en el torneo fue la de 2021, cuando llegó a cuartos de final.