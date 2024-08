Mercedes se decide por el joven prodigio Antonelli para suplir a Hamilton

El joven prodigio italiano Andrea Kimi Antonelli, que acaba de cumplir 18 años, es el elegido por la escudería Mercedes para suplir la marcha de Lewis Hamilton a Ferrari en 2025, anunció el constructor alemán este sábado al margen del Gran Premio de Italia.

Antonelli formará equipo con el británico George Russell a partir de la próxima temporada.

"Nuestro dúo de pilotos en 2025 combinará experiencia, talento, juventud y velocidad", destacó el patrón de Mercedes Toto Wolff en el comunicado del equipo.

Antonelli se ha mostrado irresistible en las temporadas precedentes en las categorías de formación para pilotos.

En 2022 ganó los campeonatos de Italia y Alemania de Fórmula 4 y en 2023 se impuso en los campeonatos de Oriente Medio y de Europa de Fórmula regional.

Este mismo año, se saltó el paso de la Fórmula 3 para entrar directamente en el Mundial de Fórmula 2, un hecho rarísimo.

Tras un inicio de curso complicado, a comienzos de julio logró su primera victoria en la carrera esprint en Silverstone, antes de imponerse en la carrera principal en Budapest dos semanas más tarde.

Nacido en Bolonia, Antonelli ocupa actualmente la 7ª plaza en el Mundial de Fórmula 2 cuando quedan cuatro pruebas para el final del campeonato.

"Alcanzar la Fórmula 1 es un sueño que me ha motivado desde que soy niño. Me quedan muchas cosas por aprender, pero me siento preparado para aprovechar esta ocasión", declaró el italiano, que se unió al programa de formación de jóvenes pilotos de Mercedes en 2019, cuando solo tenía 12 años.

El anuncio se produce al día siguiente del desafortunado debut de Antonelli en F1. El viernes tomó parte en la primera sesión de entrenamientos libres en Monza al volante del coche de Russell y cuando apenas llevaba 10 minutos en pista se chocó a gran velocidad contra un muro de neumáticos al perder el control de su monoplaza.

El piloto pudo salir por su propio pie del coche y no sufrió lesiones.