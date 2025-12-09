Messi conquista su segundo premio MVP consecutivo de la liga norteamericana

Lionel Messi fue reconocido este martes con su segundo premio consecutivo al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga norteamericana, tras una temporada estelar en la que guio al Inter Miami hasta el título en la final del sábado.

"Messi es el primer jugador en la historia de la liga en ganar el Premio al Jugador Más Valioso de la MLS en temporadas consecutivas", destacó la competición en el anuncio del galardón.

El astro argentino, máximo artillero del curso con 29 goles en 28 jornadas, se une también al serbio Preki (1997 y 2003) como los únicos futbolistas que han obtenido dos premios MVP en las tres décadas de vida de la liga norteamericana.

El capitán del Inter obtuvo un 70,43% de los votos de un panel formado por periodistas, jugadores y representantes de los equipos de la MLS.

El danés Anders Dreyer (San Diego FC), ganador del premio a la Contratación del Año, fue segundo con el 11,15% de los votos y el gabonés Denis Bouanga (Los Angeles FC) tercero con 7,27%, en un galardón que sólo considera las actuaciones en la fase regular.

A sus 38 años, y tras dos décadas gloriosas en el fútbol europeo, Messi está dejando también una huella imborrable en el "soccer".

Desde su aterrizaje en la MLS, a mediados de 2023, acumula un registro de 57 goles en 62 partidos para el Inter, franquicia a la que encontró en el fondo de la tabla y la catapultó hasta alzar el sábado su primer título de liga.

En una final jugada frente a su público, el Inter Miami derrotó 3-1 al Vancouver Whitecaps con Messi participando de forma clave en los tres goles.

El campeón mundial argentino suma este nuevo MVP a una vitrina en la que, además de un récord de ocho Balones de Oro, relucen otros grandes premios individuales como los de mejor jugador de dos Mundiales (2014 y 2022) y dos Copas Américas (2015 y 2021), seis títulos de Bota de Oro europea y ocho de máximo goleador de la liga española.

A continuación los últimos cinco ganadores del premio MVP de la liga norteamericana:

2025 - Lionel Messi (ARG) - Inter Miami

2024 - Lionel Messi (ARG) - Inter Miami

2023 - Luciano Acosta (ARG) - FC Cincinnati

2022 - Hany Mukhtar (GER) - Nashville SC

2021 - Carles Gil (ESP) - New England Revolution