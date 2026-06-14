Messi encara un histórico sexto Mundial "ilusionado como siempre"

Con los anhelos de 20 años atrás, Lionel Messi será el martes el primer futbolista en jugar una sexta Copa del Mundo, epílogo de una historia de amor al fin correspondido en Catar 2022.

El propio astro argentino es el primero en sorprenderse y alegrarse de su extraordinaria longevidad.

"Estoy feliz, disfrutando cada momento e ilusionado como siempre", declaró el martes después del triunfo 3-0 en un amistoso ante Islandia en Auburn (Alabama).

A ocho días de su 39 cumpleaños, Messi comandará el martes a la Albiceleste en el inicio de la defensa de la corona de Catar, el éxito definitivo que parecía colmar la carrera más majestuosa de la historia.

Desde entonces fue pasando el tiempo sin que el gran capitán se bajara del barco. Argentina repitió título en la Copa América de 2024 y todo el país se ilusionó con verlo también al frente de esta misión en la Copa del Mundo.

Messi se resistía a revelar sus planes y, como siempre, dejó que hablara su fútbol.

Sus 62 goles en 67 partidos en la MLS desde que llegó al Inter Miami, el equipo al que sacó del pozo de la liga y lo hizo campeón por primera vez, no dejaban dudas: el hambre seguía intacta.

Con naturalidad, sin anuncios especiales, Messi dejó que fuera el seleccionador Lionel Scaloni quien confirmara su presencia en el mayor Mundial de la historia al revelar la lista argentina el 28 de mayo.

"Se habían generado (dudas) por lo que dije en el Mundial anterior, que creía que era difícil que volviera a jugarlo por la cantidad de años que tenían que pasar", explicó en la charla del martes con periodistas.

"Pero me fui sintiendo bien y fui viendo el día a día. Tuve la oportunidad de jugar, de agarrar ritmo, de tener minutos, de ir sintiéndome bien y se dio natural", desarrolló el Diez, que ante Islandia reapareció tras una sobrecarga muscular y anotó un gol de penalti.

- Un recuerdo antes de empezar -

Con una semana para ultimar la puesta a punto, Messi se recluyó con sus escuderos en el búnker de Kansas City.

De puertas para afuera no ha pronunciado palabra pero el sábado no pudo evitar un ejercicio de nostalgia al compartir fotografías de sus seis experiencias mundialistas con sus 506 millones de seguidores en Instagram.

Una imagen del debut de 2006 en Alemania, sin galones todavía a los 18 años ni minutos en la derrota en cuartos de final ante la selección anfitriona.

Otra de Sudáfrica 2010, donde Argentina se estrelló otra vez con el muro alemán en cuartos, junto al entonces seleccionador Diego Maradona, símbolo del relevo de genios argentinos.

Las amarguras se elevaron a drama en Brasil 2014, con la derrota en la final ante Alemania, y Rusia 2018, con la caída en octavos ante Francia.

Una acumulación de frustraciones que derivó en un amago de retirada de la selección tras la derrota en la final de Copa América de 2016.

Pero el último, y el mayor, sueño del niño de Rosario le esperaba en 2022, con una victoria en Catar que le ganó un lugar eterno en el corazón de su país.

- 200 veces Messi -

En el inicio de su conquista de América, Messi ampliará su inigualable colección de récords.

Con sólo pisar el césped el martes, con Argelia como rival, la exestrella del Barcelona y PSG se convertirá en el primer jugar en saltar al césped en seis Copas del Mundo.

El portugués Cristiano Ronaldo deberá esperar al miércoles para seguir sus pasos mientras Guillermo Ochoa, que también participa en un sexto certamen, vio desde el banco el debut de México.

En 26 partidos mundialistas, la mayor marca del torneo, Messi suma 13 goles y está a tres del récord del aleman Miroslav Klose.

Con Argentina alcanzará el martes la cota de los 200 partidos internacionales, también inalcanzable en la escuadra tricampeona mundial.

Pero más allá de las mareantes cifras, los aficionados están expectantes a comprobar si Messi está físicamente al nivel del torneo más exigente.

Sus rivales, en cambio, no necesitan verlo sobre el campo para temerlo.

"Es el mejor (jugador) que se ha visto en el fútbol. Sigue siendo bastante peligroso. Es difícil pararlo incluso a los 38 años", afirmó el francés Ousmane Dembélé esta semana en una entrevista con Marca.

"Habrá que tener cuidado con él porque es capaz de volver a ganar", advirtió el último en sumarse al palmarés del Balón de Oro, donde el nombre de Messi aparece hasta ocho veces.