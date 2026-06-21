Messi vuelve a refugiarse con Argentina en unos "días difíciles"

Veinte años después, toda Argentina sigue girando alrededor de Lionel Messi. Su sola presencia hace soñar a la campeona mundial pero ahora es el Diez el que necesita también a su selección y el ecosistema construido para arroparlo dentro y fuera de la cancha.

La sexta Copa del Mundo del astro argentino está siendo un cocktail de todo tipo de emociones, por mucho que apenas vaya a jugar su segundo partido el lunes frente a Austria.

En el debut ante Argelia, Messi asombró por enésima vez al mundo del fútbol al anotar un triplete con el que llegaba a 16 goles en su trayectoria mundialista, igualando el récord que poseía en solitario Miroslav Klose.

Sólo con pisar el césped de Kansas City Messi ya rompió la marca de más Mundiales jugados. El miércoles cumplirá 39 años y, rodeado de su esposa y sus tres hijos, asume a esa edad el apasionante reto de guiar a la Albiceleste al primer bicampeonato desde el de Pelé y Brasil entre 1958 y 1962.

El gran capitán está para ello rodeado de un grupo de incondicionales que lo ayudan a sobrellevar la preocupación por el delicado estado de salud de su padre.

"Pasé unos días difíciles, complicados", reconoció el propio Messi después de que se le escaparan lágrimas tras su primer gol ante Argelia.

Pero estoy "agradecido a toda la delegación, a mis compañeros porque estuvieron como siempre al lado mío, dándome mucha fuerza para que estuviera bien y nada más", afirmó.

Al día siguiente el grupo cerró todavía más filas alrededor de su líder cuando las especulaciones en Argentina se dispararon al punto de que se anunció por error la muerte de Jorge Messi en un canal de streaming.

Aún en este contexto de preocupación, Messi no ha perdido la sonrisa cada vez que sale a practicar sobre el césped con sus muchachos.

- Los mejores socios -

Messi es puente entre dos generaciones, una que se quedó tantas veces a las puertas de la gloria y otra que se ha convertido en el rival a batir con los triunfos en las Copas América de 2021 y 2024 y del Mundial de Catar 2022.

Donde fallaron técnicos experimentados como José Pékerman o Gerardo Martino, el novel Lionel Scaloni dio con la fórmula para maximizar el talento inigualable de Messi y liberarlo de las presiones que lo atenazaron en el pasado, al punto de amagar con retirarse de la selección.

Compañero del Diez en su primera aventura mundialista en 2006, Scaloni se esmera para que siempre esté lo más cómodo posible en la cancha, rodeado de socios que lo buscan en las posiciones más idóneas.

Un ejemplo de ello fue el primer gol frente a Argelia que nació de una asistencia de Rodrigo De Paul, su mejor amigo en el vestuario y sombra en todos los entrenamientos.

Desde su campo, el también jugador del Inter Miami filtró un pase para Messi que, camuflado entre la línea medular y defensiva, halló el espacio necesario para engatillar un zurdazo a la red.

De Paul integra un triángulo en el centro del campo, junto a Enzo Fernández y Alexis Mac Allister, de tanta garra como buen pie, todos ellos con la tarea de alimentar de balones al capitán.

- El "aura" de Messi -

Pero más valioso incluso que la pizarra, Messi compite ahora junto a 10 devotos soldados que crecieron adorándolo.

"Es mi ídolo de chico. Obviamente quieres devolvérsela bien, tratar de coordinar los movimientos, tener esa química", dijo Julián Álvarez, su actual pareja ofensiva, en una entrevista con DAZN.

"Genera que quieras ir a la guerra si te lo pide", dijo de forma más directa De Paul.

Al respecto fue interrogado en Kansas City el propio Scaloni, en una de las escasas oportunidades para prensa que concede la selección argentina.

A diferencia de otros favoritos como España o Inglaterra, el búnker albiceleste es impenetrable y sus protagonistas únicamente atienden a los medios en los compromisos obligatorios.

"A lo mejor encontró naturalidad, saber que tiene al lado un grupo de amigos, de gente que se va a brindar al máximo por él, que lo ven como si fuera un Dios y que también lo ven como si fuera un pibe de barrio", dijo el técnico sobre la relación entre grupo y jerarca.

"Cuando tienen que hablar algo con él lo hablan, eso es espectacular. Lo que transmite es algo difícil de explicar", expuso. "Hay que estar ahí para ver lo que se siente, el aura que genera estar al lado de él".