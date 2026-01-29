Meta: clasificar al Mundial Femenino

ML | La Selección Sub-17 Femenina, dirigida por Gerard Aubí, clasificó el miércoles 28 de enero, al Campeonato Femenino Sub-17 de Concacaf, un Premundial que otorgará 4 cupos al Mundial FIFA Marruecos 2026. Esto, luego de finalizar en la primera posición de su grupo en la Ronda Uno de las clasificatorias, cuya llave se jugó en Bermudas. En el último partido, con goles de Shaday Mow y Cristabella Ríos, Panamá empató 2-2 ante la selección de Bermudas y, gracias a la diferencia de goles a favor, se quedó con el primer lugar del grupo a pesar de haber conseguido los mismos 7 puntos que este rival. Panamá había vencido por igual marcador: 8-0, a Bonaire y Surinam. Pronto, Concacaf brindará más información sobre el Premundial.