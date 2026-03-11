México se despide del Clásico ante Italia y le perdona la vida a EEUU

En una noche de dolor en Houston, México sufrió este miércoles una rotunda derrota 9x1 ante Italia que lo eliminó del Clásico Mundial de béisbol y además permitió el pase de Estados Unidos a los cuartos de final.

Vinnie Pasquantino fue el gran verdugo del Tri, al convertirse en el primer jugador en conectar tres jonrones en un partido en las dos décadas de historia del torneo.

México finalizó en el tercer lugar del Grupo B, con un registro de dos victorias y dos derrotas.

Italia fue la sorprendente ganadora del grupo, con un inmaculado balance de 4-0, y Estados Unidos (3-1) se quedó con el segundo boleto gracias a la derrota mexicana.

El Team USA chocará en cuartos contra Canadá, líder de la llave A, e Italia contra Puerto Rico.

Anotaciones por entradas

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E

Italia 0 1 0 1 3 1 1 2 0 9 10 0

México 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 5 1