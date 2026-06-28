"Mi objetivo es ganar la primera ronda", dice Fran Cerúndolo en Wimbledon

El tenista argentino Francisco Cerúndolo, viegismoprimero del mundo y mejor sudamericano en el ránking de la ATP, llega este año a Wimbledon como campeón del torneo sobre hierba de Queen's pero con un perfil bajo, con la misión de "ganar la primera ronda".

En una conferencia de prensa este domingo en las instalaciones del All England Club, en la víspera del inicio del torneo, el mayor de los hermanos Cerúndolo (27 años) recordó que solo ganó en el pasado un partido en el cuadro principal de Wimbledon, en 2023, y que fue eliminado en primera ronda en sus otras tres participaciones (2022, 2024, 2025).

"Gané aquí solo una vez un partido, nunca pude prosperar más de una ronda. Mi objetivo es ganar la primera ronda. Pasto es pasto, es diferente, es una superficie difícil de desafiar. Cada día es un día nuevo y quiero trasladar mi buen momento al martes", dijo Fran Cerúndolo.

Su primer adversario será el español Jaume Munar (44), del que desconfía de entrada.

"Va a ser un partido durísimo. Él ya no es solo un jugador de polvo de ladrillo, ha mejorado en canchas más rápidas, tanto en cemento como en pasto. Así que espero un partido muy duro y muy cerrado, de principio a fin", estimó.

Antes de su título del pasado domingo en Queen's, Fran Cerúndolo había sido ya campeón de un torneo ATP sobre césped, en Eastbourne en 2023, justamente en el único año en el que consiguió llegar a segunda ronda en Wimbledon, el único torneo de Gran Slam que se disputa sobre esa superficie.