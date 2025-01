“Tengo pasión por el surf, se ha convertido en mi deporte favorito”, afirmó Evelyn Chaves (EC), campeona nacional 2024 de surf, categoría Open femenino, quien conversó con Metro Libre (ML) sobre este logro y demás retos en el deporte.

ML: ¿Qué significa ser campeona nacional de surf, desde diciembre pasado? EC: “Me siento muy motivada, feliz porque fue un año de mucho entrenamiento físico y mental. A principio de año me propuse quedar campeona nacional y lo logré, me siento orgullosa de mí”.

ML: ¿Cómo describes tu estilo de competencia? EC: “Motivada, enfocada, disciplinada y con buena vibras siempre, con todos los atletas. Hay que tener confianza en sí mismo y resistencia.

ML: ¿Cómo fueron sus inicios en este deporte? EC: “Realmente me daban mucho miedo las olas, pero mi papá estuvo ahí para motivarme. Me llevó a una isla a surfear por primera vez ya hace 10 años. Después, una escuela de Surf en Playa Venao me eligió para seguir practicando este deporte increíble”.

ML: ¿Qué planes deportivos tiene? EC: “Quiero seguir surfeando. Mantenerme campeona nacional por varios años, además de lograr quedar campeona continental”.

La atleta ha representado a Panamá internacionalmente y asegura que han sido experiencias increíbles: “viajar a otros países, surfear olas diferentes, conocer culturas distintas. Aunque lo más difícil es ser eliminada durante el evento”. Es por eso por lo que la joven considera que en Panamá se está “tomando enserio a los surfistas”, al señalar que “estamos dejando la bandera en alto [en el extranjero], nos falta potenciar un equipo y demostrarles a las personas aquí que el surf es un deporte importante”.