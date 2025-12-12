Michael Jordan y la NASCAR llegan a un acuerdo en una demanda antimonopolio

La leyenda de la NBA Michael Jordan alcanzó este jueves un acuerdo con la NASCAR para poner fin a una demanda federal por monopolio que amenazaba con trastocar la popular serie automovilística de Estados Unidos.

El equipo 23XI Racing de Jordan y la formación Front Row Motorsports habían demandado a la NASCAR por negarse a firmar los nuevos "charters" del circuito, las normas que regula la participación de los equipos en las carreras y la repartición de los premios.

Front Row y 23XI alegaron que los estatutos eran injustos y no otorgaban a los equipos suficientes derechos ni dinero.

Los dos equipos acusaban a la NASCAR y a su director ejecutivo, Jim France, de operar sin transparencia, sofocar la competencia y controlar la competición para su propio beneficio.

En un comunicado conjunto emitido este jueves, las partes enfrentadas anunciaron un acuerdo, en virtud del cual la NASCAR emitiría una enmienda para los actuales titulares de "charters".

Los términos financieros del acuerdo no fueron revelados.

"Desde el principio, esta demanda trataba de progreso", dijo Jordan en un comunicado. "Se trataba de asegurarnos de que nuestro deporte evolucione de una manera que apoye a todos: equipos, pilotos, socios, empleados y aficionados".

La leyenda de la NBA aseguró que la competición ahora tiene la "oportunidad de crecer" con una base de "equidad".

Front Row y 23XI fueron los únicos dos equipos de los 15 que compiten en la NASCAR que no firmaron los estatutos que estaban en el centro de la disputa.

El director ejecutivo de NASCAR dijo que el acuerdo garantiza el futuro de la competición para "las generaciones venideras".

"Trabajamos estrechamente con los equipos y los circuitos para crear el sistema de 'charters' de NASCAR en 2026", dijo France.

"El acuerdo de hoy reafirma nuestro compromiso de preservar y mejorar ese valor", agregó.