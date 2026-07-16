Milei considera "válido y lícito" el despliegue de la pancarta por Malvinas

El presidente de Argentina, Javier Milei, consideró este jueves "válido y lícito" que los jugadores de la selección desplegaran la pancarta "Las Malvinas son argentinas" tras vencer la víspera a Inglaterra y avanzar a la final del Mundial, aunque recordó que "un partido de fútbol es un partido de fútbol".

Los jugadores argentinos desplegaron la pancarta sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium en Atlanta tras derrotar 2-1 a los ingleses. El gesto provocó una protesta del gobierno británico, que pidió a la FIFA investigar una posible infracción a las reglas que prohíben mensajes políticos en el campo de juego.

"Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido y lícito que ellos se quieran expresar y lo hagan", defendió Milei en entrevista a radio El Observador.

Pidió, sin embargo, no interpretar el gesto como parte de la disputa diplomática entre Argentina y Reino Unido por el archipiélago del Atlántico Sur.

"Un partido de fútbol es un partido de fútbol", dijo Milei, y recordó que lo mismo habían dicho antes del partido tanto el entrenador Lionel Scaloni como los veteranos de la guerra librada en 1982 por la soberanía de las islas, en la que murieron 649 argentinos y 255 británicos.

"Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar y lo vamos a hacer en el plano diplomático", prosiguió.

El miércoles, después del triunfo que tenía una importante carga simbólica para los argentinos dado este antecedente, el presidente había pedido no mezclar el fútbol con la disputa territorial y rechazó "gestos de patriotismo baratos".

Un portavoz del primer ministro británico, Keir Starmer, criticó el jueves la acción de los jugadores: "Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las islas definitivamente lo son".

La selección argentina disputará el domingo ante España la final del Mundial.