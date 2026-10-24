Milwaukee remonta ante Rays y está a dos triunfos de su primer título de Serie Mundial

Los Cerveceros de Milwaukee remontaron una desventaja de cuatro carreras y derrotaron este sábado 5x4 a los Rays de Tampa Bay, para adelantarse 2-0 en la Serie Mundial 2026 de las Grandes Ligas de béisbol.

Tampa Bay no supo proteger las cuatro carreras que logró en la entrada inicial ante unos Cerveceros que culminaron su memorable reacción con un sencillo del novato Cooper Pratt, que remolcó la carrera de la victoria en el séptimo inning.

Tras dos derrotas en Milwaukee, los Rays del mexicano Jonathan Aranda y el dominicano Junior Caminero están forzados a resurgir en el tercer partido de la Serie, que hospedarán el lunes.

La historia no está del lado de la novena de Florida, ya que hasta ahora sólo 10 equipos han levantado un 2-0 en contra para ganar la Serie Mundial.

Milwaukee, que no jugaba la final de las Grandes Ligas desde 1982, tiene así en su mano el triunfo en este insólito Clásico de Otoño en el que ambos pugnan por su primer título.

Después del dramático cierre del primer episodio, el duelo de este sábado arrancó con una explosiva primera entrada de seis carreras, la tercera mayor anotación de un inning inicial en la Serie Mundial.

Tras esa desconexión, los Cerveceros de los venezolanos Jackson Chourio y William Contreras volvieron a demostrar porque son la ofensiva más temible de la temporada en las Mayores.

Líder general en la fase regular, Milwaukee encadena nueve victorias y una única derrota en los playoffs.

El triunfo de este sábado fue su séptimo consecutivo después de que también barrieran 4-0 a los Dodgers de Shohei Ohtani, los vigentes bicampeones.

Contreras, que aportó dos hits y una carrera remolcada, se erigió en líder en imparables en esta postemporada con 15.

Chourio, con dos imparables y dos bases robadas, firmó otra sensacional actuación en esta Serie Mundial que juega con 22 años.

- Explosiva primera entrada -

Tampa Bay, que acarició el triunfo el viernes, regresó al diamante con un bombardeo en la entrada inicial.

El cubano Yandy Díaz fue el primero en adentrarse en territorio de Milwaukee aprovechando un error del novato Pratt y, tras un sencillo de Chandler Simpson, abrió la pizarra para los visitantes.

Después fue el propio Simpson el que pasó por la registradora tras otro hit de Caminero, antes de que el canadiense Liam Hicks pegara un monumental jonrón de dos carreras.

El abridor Logan Henderson frenó la hemorragia al ponchar a Richie Palacios y Milwaukee le cerró la llave a los artilleros de Tampa en el resto de la noche.

La respuesta del ataque de los Cerveceros no tardó en llegar de nuevo de la mano de sus figuras venezolanas.

Chourio abrió camino con un sencillo al jardín derecho y Contreras lo remolcó después para la primera carrera de los Cerveceros. A continuación, Jake Bauers recortó la desventaja a la mitad antes de que el lanzador Drew Rasmussen diera por terminado el trepidante primer inning.

Los abridores Rasmussen y Henderson reestablecieron el orden hasta que un fatídico error del mexicano Aranda facilitó la tercera carrera de los locales.

Al tijuanense se le escurrió en segunda base un batazo de David Hamilton y Pratt lo aprovechó para poner bajo máxima presión a los Rays.

- Un héroe novato -

Los 43.000 aficionados rugieron de expectación cuando los Cerveceros llenaron después las bases pero el relevista Cam Booser, que ingresó por Rasmussen, sofocó el fuego retirando al veterano Christian Yelich.

En su siguiente intento, los locales sí igualaron el marcador gracias a un jonrón solitario del estadounidense Sal Frelick.

En el American Family Field seguían sin haber noticias del Big 3 latino de los Rays. Entre Aranda, Caminero y Díaz sólo remolcaron una carrera y sumaron dos hits

El héroe inesperado acabó siendo el novato Pratt, que se redimió de su fallo anterior al impulsar la carrera del triunfo en la séptima entrada.

El campocorto, de 22 años y oriundo de Florida, pegó un batazo que permitió que Brice Turang, instalado en tercera base, pusiera por primera vez en cabeza a Milwaukee.

Los Rays tuvieron una última oportunidad en la novena entrada cuando Jonny DeLuca avanzó hasta la tercera base, pero el cerrador Aaron Ashby frenó la embestida ponchando a Yandy Díaz.