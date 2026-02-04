Mir, el más rápido en los ensayos de MotoGP, Yamaha renuncia por fallo técnico

El español Joan Mir (Honda) dominó el miércoles la segunda jornada de los ensayos de pretemporada de MotoGP en Sepang, disputada sin las Yamaha, que se quedaron en el garaje debido a un problema técnico.

Tras la caída de su líder Fabio Quartararo el martes, que obligó al francés, con una lesión en un dedo, a renunciar al resto de las pruebas previstas hasta el jueves, Yamaha sufrió en Malasia un nuevo contratiempo, a menos de un mes del primer Gran Premio de la temporada.

Álex Rins, compañero de Quartararo, así como Jack Miller y Toprak Razgatlioglu, los dos pilotos del equipo satélite Pramac, tuvieron que renunciar a participar en las dos sesiones de rodaje del día.

La caída de Quartararo reveló un problema técnico que amenaza la seguridad de los pilotos, explicó Massimo Bartolini, director técnico del equipo oficial Yamaha, sin dar más detalles.

"Si encontramos una buena solución, podremos participar" el jueves, añadió.

Tras la exhibición de Marc Márquez (Ducati) el martes en el primer día de ensayos, la lluvia hizo acto de presencia por la tarde y redujo el tiempo en pista de los pilotos.

Mir fue el más rápido, con 1:56.874, mejorando el tiempo de la víspera de Márquez, que este miércoles prefirió no forzar, renqueante aún de la operación de hombro que le impidió correr las últimas carreras del pasado año.

Después de Sepang, MotoGP pondrá rumbo a la vecina Tailandia, para un último test en Buriram (21-22 de febrero), donde tendrá lugar el primer Gran Premio de 2026, el 1 de marzo.

- Resultado de la segunda jornada de entrenamientos de pretemporada en el circuito de Sepang (5,543 km):

1. Joan Mir (ESP/Honda) 1:56.874

2. Franco Morbidelli (ITA/Ducati-VR46) a 0.109

3. Fabio Di Giannantonio (ITA/Ducati-VR46) a 0.175

4. Pedro Acosta (ESP/KTM) a 0.242

5. Maverick Viñales (ESP/KTM-Tech3) a 0.252

6. Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia) a 0.267

7. Raúl Fernández (ESP/Aprilia-Trackhouse) a 0.400

8. Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) a 0.428

9. Ai Ogura (JPN/Aprilia-Trackhouse) a 0.502

10. Enea Bastianini (ITA/KTM-Tech3) a 0.676

...

14. Johann Zarco (FRA/Honda-LCR) a 1.472

15. Marc Márquez (ESP/Ducati) a 1.512