'Modo afición': el Dortmund quiere que sus hinchas guarden los teléfonos

El Borussia Dortmund da la espalda a la vida moderna: hace tres semanas puso en marcha un proyecto para alentar a sus hinchas a que guarden sus teléfonos y disfruten del momento en la grada: hora de activar el 'modo afición'.

El club amarillo premia a los hinchas por no usar sus teléfonos inteligentes durante los encuentros en su Westfalenstadion, con capacidad para 82.000 espectadores.

Al activar el 'modo afición' en la aplicación del Dortmund, los seguidores que dejaban de usar el móvil recibían puntos y podían ganar premios, incluidos camisetas firmadas y vales para la tienda del club.

Aunque la iniciativa pueda parecer extraña, especialmente para los aficionados internacionales, ha sido muy bien recibida en Alemania, donde la experiencia del día de partido sigue siendo sagrada para millones de seguidores.

- "Comentarios muy positivos" -

Las singulares normas de gobernanza del fútbol alemán -que limitan la inversión externa al exigir que los clubes pertenezcan a sus socios- han contribuido a preservar la experiencia de estadio que se ha perdido en otros lugares.

Como los aficionados participan en las decisiones del club, protegerlo sigue siendo primordial.

Los abonos de temporada en el Bayern Múnich, vigente campeón alemán, empiezan en 180 euros (200 dólares) por 17 partidos de la Bundesliga en casa.

En cambio, el abono de temporada más barato del Arsenal, campeón inglés, cuesta 978 libras (1.309 dólares) por 19 encuentros como local.

El Dortmund no es el único club que intenta reducir el uso del teléfono durante los partidos. Equipos de segunda división como el Hertha Berlín y el Dinamo Dresde también han aplicado restricciones esta temporada.

Los proyectos de Hertha y Dinamo han buscado principalmente frenar la creciente tendencia de los influencers que graban y monetizan contenidos desde el estadio, pero también apuntan a preservar la experiencia de simplemente disfrutar en la grada.

Organizaciones deportivas de todo el mundo se han enfrentado al dilema de qué hacer con los influencers durante los grandes eventos.

Algunos los ven como una fuente útil de promoción, pero otros temen que resten valor a la experiencia general, además de poder vulnerar acuerdos de retransmisión muy lucrativos.

En respuesta a decenas de incidentes en el Abierto de Estados Unidos de tenis de 2026, Wimbledon ha decidido prohibir a los llamados creadores de contenido a partir de 2027.

El Hertha declaró a la AFP que su proyecto había intentado abordar "la cuestión fundamental de cómo gestionamos las producciones de vídeo externas en nuestro estadio".

Al igual que el Hertha, el Dinamo explicó que la política obedecía en parte a la necesidad de proteger los derechos de los radiodifusores, pero también estaba dirigida a preservar el día de partido para todos.

"Para la visita al estadio, el ambiente y el apoyo al equipo deben estar en primer plano", indicó el Dinamo a la AFP, añadiendo que el proyecto "recibió comentarios muy positivos de los aficionados".

- "Gritar y retransmitir" -

El presidente del Dortmund, Carsten Cramer, afirmó que su política preserva aquello que hace especial al club.

"Es un enfoque muy singular. Se trata de atraer a la gente, de decirles: 'Oye, no es un concierto en el que gritas y retransmites vídeo tras vídeo'", dijo Cramer a la AFP y a otros medios.

"No debemos evitar el progreso tecnológico, pero sí pensar cómo utilizarlo en nuestro entorno, porque el escenario tan emocional y auténtico de un partido de fútbol debe ser protegido", explicó.

Cramer exhortó a los aficionados a "mirar, disfrutar y vivir el momento".

- El Bayern se lo toma a broma -

La joya de la corona del Westfalenstadion del Dortmund es el célebre muro amarillo, la mayor grada de pie de Europa, que alberga a 25.000 seguidores.

"La emoción que transmite el muro amarillo es tan especial que necesita la atención de la gente. Y si solo envían mensajes y retransmiten el partido, pierden esa atención", dijo.

Cramer aseguró que ha recibido "comentarios muy, muy positivos de nuestros seguidores".

El Bayern Múnich, el gran club alemán, se muestra por el momento frío.

Fiel a la rivalidad con el Dortmund, el directivo del Bayern, Rouven Kasper, bromeó: "El fútbol es tan emocionante en el Bayern que no necesitamos prohibir los teléfonos".

Cramer encajó la broma con buen humor y señaló que los resultados de la iniciativa están en el campo, con el Dortmund ganando tres de tres desde que se implantó el proyecto: "Lo hicimos para ganar partidos, y lo hemos conseguido".