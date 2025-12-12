$!Monarcas del culturismo

El evento más grande del fisicoculturismo y fitness del 2025 en el país cumplió con creces el pasado 7 de diciembre.

El Panamá Championships Internacional – IFBB Pro Qualifier 2025 deslumbró en el Hotel El Panamá, en Ciudad de Panamá, a cientos de espectadores (de manera presenciales y online), delegaciones internacionales y jueces oficiales, con decenas de competidores de más de 11 países de la región, incluido Panamá.

La justa además entregó siete ProCard de la International Fitness and Bodybuilding Federation (IFBB), uno de los máximos reconocimientos de este deporte, otorgados solo a los atletas de más alto rendimiento y preparación física, y que permite competir en circuitos profesionales de culturismo.

El público se deleitó de las categorías más destacadas del fisicoculturismo internacional, en tarima, como: Bikini, Wellness, Men’s Physique, Classic Physique, Bodyfitness, entre otras.

El certamen contó con el respaldo oficial de la IFBB, que reconoce a la Federación Nacional e IFBB Panamá, junto a la promotora Body Building Panama (Panama Super Show), como las únicas entidades autorizadas en el país para la realización de eventos clasificatorios de esta categoría.

En ese sentido, los organizadores anunciaron que “el próximo escenario ya está en preparación: el Panama Super Show 2026, programado para marzo próximo”, recalcando que “Panamá es la casa del fisicoculturismo internacional y capital del fitness de Centroamérica”.