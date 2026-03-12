Mondo Duplantis vuela ante su público con un 15º récord del mundo

¡Un centímetro más! El prodigio sueco del salto con garrocha, Armand "Mondo" Duplantis, mejoró el jueves su récord del mundo durante "su reunión" en sala, el Mondo Classic en Uppsala, tras superar la barra de los 6,31 metros en su primer intento.

El garrochista, de 26 años, mejoró así por decimoquinta ocasión la marca mundial, en sus manos desde que destronó al francés Renaud Lavilleine tras superar en 2020 los 6,17 m.

Su precedente récord del mundo lo logró el pasado mes de septiembre, cuando se hizo con el título mundial en Tokio.

Ante su público, en pie tras su proeza, el atleta dio una vuelta de honor, cubierto por una bandera sueca, después de un concurso en el que no dejó ninguna duda sobre su superioridad.

Eso a pesar de que se enfrentaba a un plantel de atletas inéditos, todos ellos habiendo superado en algún momento los 6 metros. Entre ellos, el griego Emmanouil Karalis, nueva segunda mejor marca mundial, tras haber saltado los 6,17 metros a finales de febrero en Grecia.

"Esta es mi casa. Es nuestra casa. Es así. Y saben que cada vez que estoy en la pista, los represento. Y lo hago con mucho orgullo", declaró el atleta al público tras su nueva proeza.

"Estoy muy orgulloso de haberlo podido hacer delante de ustedes. Salto por mí, salto por mi familia, pero también salto por ustedes, por Suecia y por todos los que me apoyan", añadió.

- Más impulso -

Luego de un primer salto muy cómodo, de 5,65 metros, y después otro en el que tampoco dio señales de dificultad, a 5,90 m, el sueco superó los 6,08 metros.

En ese momento era ya el único atleta sobre la pista, ya que de entre sus rivales del día, solo el el noruego Sondre Guttormsen (6,00 m) superó los 6 metros.

El público estaba entregado, Duplantis pidió los 6,31 metros y se lanzó para superar esa nueva barra en su primer intento.

"Si alguien viene a Suecia a desafiarme, lo tendrá todavía más complicado para vencerme. Estoy muy emocionado por este momento. Había una presión adicional, porque quería firmar una actuación diferente. Superar el récord del mundo aquí es verdaderamente increíble", declaró "Mondo" a la cadena SVT.

La estrella sueca explicó que amplió su carrera de impulso para controlar mejor una garrocha más rígida.

"Intenté hacer algo nuevo y me entregué a fondo. Realmente es una sensación genial", añadió a esa emisora de televisión.

La estrella de la disciplina arrancó su temporada en Clermont-Ferrand, con un salto de 6,06 metros, pero esperaba con ganas la aparición de rivales.

Su cara a cara contra Karalis tendrá que esperar, ya que el griego superó los 5,80 metros antes de fallar en los 6,00 m.

Duplantis tendrá una nueva ocasión de mejorar el récord del mundo durante los Mundiales de Atletismo en sala en Torun, Polonia, a finales de marzo, prueba en la que volverá a medirse al griego.

En junio de 2025, "Mondo" había batido por primera vez su récord del mundo en Suecia, durante una reunión de la Liga de Diamante en Estocolmo. Dijo entonces que ese fue uno de sus recuerdos más memorables como garrochista. Menos de un año después, nuevo récord y nuevo recuerdo imborrable.