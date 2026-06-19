MotoGP y cinco constructores firman un acuerdo comercial "histórico" por cinco años

El campeonato de MotoGP y cinco constructores anunciaron el viernes un acuerdo comercial "histórico" que renueva su participación a cambio de ingresos televisivos, de patrocinio y de los circuitos.

El acuerdo hace oficial el compromiso para el próximo lustro de Aprilia, Ducati, Honda, KTM y Yamaha.

También va a desbloquear el silencio impuesto por los equipos al mercado de fichajes para 2027, pese a que muchos traspasos ya están completados.

Los cinco constructores han creado una asociación común (MSMA), que ha estado involucrada en las negociaciones durante semanas con Sports Entertainment Group (SEG), promotor de MotoGP, y con Liberty Media, nuevo propietario de los derechos comerciales.

"Hoy marca un momento decisivo para la MotoGP", declaró en el comunicado el español Carlos Ezpeleta, director de MotoGP.

Según el medio especializado Motorsport.com, que tuvo la exclusiva sobre este acuerdo hace varios días, cada equipo recibirá cerca de ocho millones de euros al año, procedentes de ingresos televisivos y ingresos generados en los circuitos.

Entre las medidas que entrarán en vigor a partir de 2027, cada equipo solo tendrá derecho a una sola moto por piloto y deberá desarrollar su propia estrategia de publicidad y comunicación, al igual que ya ocurre en la Fórmula 1.

Sí está ya anunciada la revolución técnica, que bajará de los potentes 1000 cm3 a los 850cm3 por razones de seguridad y de medio ambiente, según MotoGP.

En las próximas semanas, deberían anunciarse numerosos fichajes, siendo el más destacado la llegada del español Pedro Acosta (KTM) a Ducati, como compañero del siete veces campeón del mundo de MotoGP Marc Márquez.

El pequeño de los hermanos Márquez, Álex, actualmente en Ducati-Gresini, irá a KTM junto a Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) mientras que el bicampeón mundial Francesco "Pecco" Bagnaia dejará Ducati por Aprilia.

No coincidirá con el español Jorge Martín (Aprilia), que se espera que fiche por Yamaha.