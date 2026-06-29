Muchova conquista el torneo de Bad Homburg tras el abandono de Osaka

Karolina Muchova, N. 11 del mundo, conquistó este sábado el torneo WTA 500 de Bad Homburg (Alemania) sobre hierba, después del abandono de la japonesa Naomi Osaka cuando la checa dominaba 6-1, 1-0, a dos días del inicio de Wimbledon.

Osaka (15ª) hizo llamar a los servicios médicos con un 3-0 en contra en el primer set luego de haber concedido un doble break.

La cuádruple campeona de Grand Slam y antigua N.1 del mundo fue tratada en su pie derecho a la altura del tobillo y pudo seguir jugando, pero finalmente tuvo que tirar la toalla al inicio del segundo set.

Con 29 años, Muchova sumó un tercer título WTA después de Seúl en septiembre de 2019 y Doha (WTA 1000) a comienzos de febrero esta temporada.

Merced a esta victoria pasará el lunes al top-10 del mundo (9ª).

Sobre la hierba de Wimbledon la semana que viene, se enfrentará a Anastasia Zakharova (91ª) en primera ronda, mientras que Osaka se medirá con la francesa Elsa Jacquemot (82ª).