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Muchova vence a Svitolina y jugará por el título en Stuttgart

Muchova vence a Svitolina y jugará por el título en Stuttgart
La checa Karolina Muchova durante su semifinal del WTA de Stuttgart contra la ucraniana Elina Svitolina, en Stuttgart (Alemania) el 18 de abril de 2026 THOMAS KIENZLE
AFP
18 de abril de 2026

La checa Karolina Muchova, 12ª del ranking WTA, derrotó a la ucraniana Elina Svitolina (7ª) este sábado en semifinales del torneo WTA 500 de Stuttgart sobre tierra batida, en tres sets; 6-4, 2-6 y 6-4.

En la octava final de su carrera en el circuito WTA, Karolina Muchova se enfrentará a la ganadora del duelo entre la kazaja Elena Rybakina, N.2 del mundo, y la rusa Mirra Andreeva, 10ª, que eliminó el viernes a Iga Swiatek.

Un día después de su victoria (6-3, 5-7 y 6-3) contra la estadounidense Coco Gauff (3ª), Muchova derrotó a una segunda jugadora del Top-10 mundial en menos de 24 horas.

La checa disputará el domingo su segunda final de la temporada tras haberse coronado en el WTA 1000 de Doha a mediados de febrero.

Gracias a su victoria de este sábado, la 22ª de su temporada, Muchova subirá al 11º puesto de la clasificación WTA la próxima semana.

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