Muere Ismael Laguna, leyenda del boxeo panameño

Ismael Laguna, conocido mundialmente como “El Tigre de Colón”, falleció según informó este martes, 8 de septiembre el programa Lo Mejor del Boxeo.

Laguna, considerado una de las máximas figuras de la historia del boxeo nacional, fue dos veces campeón mundial de los pesos ligeros y marcó una época con su estilo técnico, velocidad y precisión sobre el cuadrilátero.

El boxeador colonense conquistó por primera vez el campeonato mundial ligero en 1965, cuando derrotó al puertorriqueño Carlos Ortiz. Después de perder el título ante Ortiz en la revancha, Laguna volvió a disputar la corona y en 1970 derrotó por nocaut técnico al estadounidense Mando Ramos para convertirse nuevamente en campeón mundial.

Laguna cerró su carrera profesional en 1971, después de enfrentar al escocés Ken Buchanan en el Madison Square Garden de Nueva York. Su récord quedó en 65 victorias, 9 derrotas y un empate, con 37 triunfos por nocaut.

El legado de “El Tigre de Colón” trascendió los títulos mundiales. Su estilo y trayectoria lo convirtieron en referente para varias generaciones de boxeadores panameños. En 2001 fue exaltado al Salón Internacional de la Fama del Boxeo.