Muere jugador de fútbol panameño que militaba en el UMECIT FC

Se confirmó el fallecimiento del futbolista panameño Martín Jiménez, quien fuera defensor de UMECIT FC. La noticia se conoció de manera oficial la mañana de este sábado.A través de una nota luctuosa, UMECIT FC lamentó el fallecimiento del jugador, señalando que formó parte de la institución en su momento y destacando el compromiso mostrado hacia el equipo.Jiménez también tuvo paso por el fútbol hondureño, donde defendió los colores del CDS Vida. Hasta el momento, no se han dado a conocer de forma oficial las causas de su deceso.Desde diversas cuentas deportivas han expresado<b> </b>condolencias a sus familiares, seres queridos, amigos y a la institución de UMECIT FC.