Mulino le desea suerte a la Sele de Panamá y repudia actos de violencia contra nuestros futbolistas

“Deseo mandarles las mejores vibras a nuestra ‘Sele’ en Guatemala”, señaló presidente de la República, José Raúl Mulino esta mañana, durante su conferencia de prensa semanal.

“Ojalá todo salga bien. Repudio, como panameño, la agresión y la forma poca civilizada de atacar, porque es ataque, a un equipo rival, pues en el deporte, no todos están del mismo lado, hay compañeros de juego y rivales de juego y Panamá siempre ha sido una selección muy respetuosa; nuestro país ha sido supremamente respetuoso, cuando vienen todas las selecciones, de todas partes, inclusive en aquellos juegos más enconados que hemos tenido, Panamá se porta la altura, espero que Guatemala y su fanaticada sepan comportarse a la altura hoy frente a nuestra selección nacional, que espero gane en Guatemala”, dijo Mulino.

Ayer, en la tarde y noche, los integrantes de la Selección mayor de fútbol de Panamá (jugadores, cuerpo técnico y demás personal) fueron recibidos en Guatemala por decenas de “supuestos” fanáticos guatemaltecos con insultos, gestos obscenos, bombas de humo y amenazas, en la previa del partido de eliminatoria mundialista contra el equipo de Guatemala, que se disputará hoy jueves 13 de noviembre, a las 9:00 p.m., en el Estadio El Trébol.

De igual forma, el mandatario felicitó a los deportistas panameños que obtuvieron 180 medallas en los Juegos Centroamericanos 2025, celebrados en Guatemala (con dos subsedes en Honduras y Ciudad de Panamá), “un récord histórico”, que le valió llegar a la tercera posición del medallero de la competición. Mulino también felicitó a los deportistas por las 13 medallas (1 de oro, obtenida por Óscar Gutiérrez, de solo 14 años, en lanzamiento de jabalina). “Reconozco a cada uno de estos atletas su preparación, su capacidad, su esfuerzo, su disciplina y por supuesto, el amor patrio”, añadió el presidente.