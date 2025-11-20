Munar empata y el España-República Checa de la Davis se decidirá en partido de dobles

El tenista español Jaume Munar, número 36 del mundo, venció este jueves al checo Jiri Lehecka (N.17) en Bolonia y empató 1-1 los cuartos de final de la Copa Davis entre España y República Checa, que se decidirán en el partido de dobles.

Munar, jugador español mejor clasificado del equipo, que no cuenta con el lesionado Carlos Alcaraz (N.1) ni con Alejandro Davidovich (N.14), no convocado por el capitán David Ferrer, venció 6-3, 6-4 a Lehecka, número 1 del equipo checo.

Un break en cada set le bastó al tenista mallorquín de 28 años, que nunca fue por detrás en el marcador.

Antes, Jakub Mensik (N.19) había vencido 7-5, 6-4 a Pablo Carreño (N.89) para adelantar a República Checa, gracias en especial al servicio con el que el checo logró 20 aces.

Este enfrentamiento será el primero de cuartos de final en decidirse en el partido de dobles, tras las victorias por 2-0 de Bélgica contra Francia el martes y de Italia contra Turquía el miércoles.

En el partido de dobles, los españoles jugarán con Marcel Granollers y Pedro Martínez contra Tomas Machac y Mensik.

El vencedor de estos cuartos entre España, seis veces ganadora de la Copa Davis, y República Checa, que la ha conquistado en tres ocasiones, se enfrentará en semifinales contra Alemania o Argentina.

Este cruce, el último en juego, se disputará el jueves a partir de las 16h00 GMT.

En la otra semifinal, Bélgica se enfrentará el viernes a la doble vigente campeona Italia.