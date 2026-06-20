Mundial 2026: Croacia en la mente y alma de la Sele de Panamá

“Tenemos que cambiar esa imagen de tristeza que quedó contra Croacia. Al final el fútbol es así, hay que seguir compitiendo y nosotros como grupo estamos convencidos de que en este Mundial vamos a hacer historia”, expresó Quintero.

Antes de la práctica, el experimentado volante Alberto “Negrito” Quintero atendió a los medios de comunicación y dejó claro que el grupo ya pasó la página tras el revés ante Ghana.

Con el grupo completo trabajando sobre el terreno de juego, el ambiente en el equipo fue de optimismo, compromiso e ilusión, dejando atrás la decepción sufrida tras la derrota en su debut y concentrando todos sus esfuerzos en buscar un resultado positivo ante la escuadra europea.

La Selección de Panamá continuó hoy sábado, 20 de junio, con su preparación para su próximo compromiso en el Mundial 2026, con una intensa sesión de entrenamiento en su campamento base en New Tecumseth, Ontario, pensando ya en el decisivo encuentro frente a Croacia por la segunda jornada del Grupo L.

Al ser consultado sobre las claves para superar a Croacia, Quintero destacó la importancia de mantener la concentración durante los 90 minutos.

“La clave va a estar en estar muy concentrados durante todo el partido. Hemos crecido muchísimo como selección, somos una selección que jugamos muy bien al fútbol. Hay rivales que seguramente, igual que nosotros lo estudiamos, habrán estudiado el partido contra Ghana, pero no debemos caer en situaciones en querer cambiar lo que nos ha dado a nosotros, que es jugar bien al fútbol”, señaló.

El mundialista también confesó que se encuentra disputando sus últimos compromisos con la camiseta nacional, poniendo punto final a una trayectoria de 19 años defendiendo los colores de Panamá.

Quintero, de 38 años, contabiliza 141 partidos con la Selección Nacional, en una carrera que busca consolidar con un ansiado debut en una Copa Mundial, luego de perderse la pasada Copa del Mundo de Rusia 2018 por lesión.

“Siempre he representado a mi país con mucho sacrificio, entregando todo. Y sí, mi carrera con la Selección termina aquí después del Mundial. Son 19 años representando a mi país con mucho orgullo, con altas y bajas, pero sobre todo con los sueños cumplidos porque he formado parte de la historia del fútbol panameño, clasificando a dos mundiales mayores con la Selección de Panamá, también en el Mundial Sub-20 en Canadá. Entonces, me voy muy contento después de que finalice el Mundial. La verdad que, como decía anteriormente, disfrutándolo con todos mis compañeros. Ya lo dijo Aníbal (Godoy), ahora lo digo yo, seguramente sean los últimos partidos de nosotros. Entonces, lo más importante aquí es disfrutarlo al máximo, pero sobre todo con esa ilusión, con ese sueño de terminar, de seguir haciendo historia con nuestro país”, explicó el volante del CD Plaza Amador, de la Liga Panameña de Fútbol.

Finalmente, Quintero aprovechó la rueda de prensa para enviar un mensaje a la afición panameña, agradeciendo el respaldo recibido y destacando el esfuerzo realizado por el equipo en el debut mundialista.

“El mensaje es para todos, fanaticada, prensa: ustedes vieron el partido que hizo esta selección contra Ghana, ustedes tienen que sentirse orgullosos, que lo hemos representado de muy buena manera. Al final, pues, no se nos dio el objetivo de poder hacer historia en ese partido, pero jugamos con el alma, con el orgullo de querer hacer las cosas bien como siempre. Y eso es lo que ustedes tienen que sentir”, destacó Quintero.<br />



Rumbo a Toronto

Para este domingo, la Selección Nacional se trasladará a Toronto para continuar con su preparación con miras a su siguiente partido ante Croacia.

El equipo estará transportándose en horas de la mañana vía terrestre a su hotel de concentración para luego continuar con su sesión de entrenamiento en horas de la tarde en el Centennial Park, en Toronto.

El entrenamiento en la sede de práctica de la FIFA está programado para las 6:00 p.m. hora local y será a puerta cerrada sin acceso para los medios de comunicación.

Próximo partido

Panamá enfrentará a Croacia el próximo martes 23 de junio en el Toronto Stadium, a las 6:00 p.m. (hora de Panamá), en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El conjunto nacional buscará sumar sus primeros puntos del torneo y mantenerse con opciones de avanzar a la siguiente ronda.

Tanto Panamá como Croacia vienen de caer en su debut el pasado miércoles 17 de junio y ambos oncenos llegan necesitados de sumar puntos para seguir con vida en la competición.

Panamá cayó por 1-0 frente a Ghana, mientras que los croatas perdieron por marcador de 4-2 frente a Inglaterra, en un encuentro disputado en Dallas.



FUENTES www.fepafut.com