Nadadora china de 13 años gana tercer oro en los Juegos Asiáticos

Yu Zidi, la prodigiosa nadadora china de 13 años, conquistó este miércoles en Tokio su tercera medalla de oro en los Juegos Asiáticos al imponerse claramente en los 400 metros estilos, a dos años de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.

La adolescente firmó un crono de 4:28.56, superando en casi 4,5 segundos el récord de la competición.

No obstante, Yu se quedó a más de 5 segundos del actual récord del mundo, establecido por la canadiense Summer McIntosh en 4:23.65.

Aventajó a su compatriota Ke Wenxi en 3,95 segundos y la japonesa Mio Narita completó el podio.

Yu llamó la atención del mundo de la natación el año pasado cuando se convirtió en la medallista más joven de la historia de los Campeonatos del Mundo al lograr el bronce con el equipo chino de relevos, con solo 12 años.

Su reputación aumentó este año cuando en marzo fue capaz de derrotar a la doble campeona olímpica estadounidense Regan Smith.