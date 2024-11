Nadal solo jugará la Copa Davis si se siente "listo"

Rafa Nadal, que la próxima semana se despedirá de las pistas como tenista profesional con la Copa Davis, aseguró que solo querrá jugar en los individuales si se siente "listo" para ganar.

"Si yo no me veo listo, soy el primero que voy a hablar con el capitán [David Ferrer]. Se lo he dicho, que no tomen ninguna decisión en base a que es mi última semana como tenista profesional", dijo Nadal en un vídeo de la Federación Española de Tenis (RFET) difundido este sábado por la web de la ATP.

Nadal lleva tiempo alejado de su mejor nivel y es actualmente 155º del ranking ATP, lo que ha abierto un debate sobre si se debe confiar en él para competir en categoría individual o es mejor optar por otro jugador en un mejor momento.

El viernes, Carlos Alcaraz, número 3 mundial, fue preguntado sobre las prioridades de cara a esa Davis y señaló que para él lo principal es la despedida de Nadal de las pistas.

"Para mí es mucho más importante la despedida de Rafa. Copa Davis hay todos los años, pero la despedida de una leyenda del deporte como él solo hay una", estimó Alcaraz tras su eliminación en la fase de grupos del Masters ATP en Turín y antes de volar a Málaga para la Copa Davis.

En su vídeo, Nadal aseguró estar "con la ilusión de cerrar una etapa muy bonita y larga" de su vida.

"Vivo estos últimos momentos con ilusión y también con normalidad, desde la aceptación que todo tiene un principio y un final", señaló.

La 'Final 8' de la Copa Davis se disputa en Málaga (sur de España) del 19 al 24 de noviembre. Los españoles debutarán el martes ante Países Bajos en cuartos de final.