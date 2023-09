Nassib, el primer jugador abiertamente gay en la NFL, se retira

El ala defensiva Carl Nassib, quien en 2021 se convirtió en el primer jugador abiertamente gay que disputó un partido en la NFL, anunció este miércoles su retiro en las redes sociales.

Nassib calificó la decisión, después de siete temporadas en la liga, como "agridulce", y dijo que se retiraba del football americano para centrarse en su empresa.

"El football me ha dado más de lo que jamás hubiera imaginado", escribió en su cuenta de Instagram. "Realmente puedo colgar mi casco por última vez sabiendo que di todo lo que tenía".

"Cuando era niño, me encantaba lo divertido que era el football. Me encantaba la búsqueda de la perfección. Me encantaba la pequeña ventana donde cada jugador tiene para perseguir sus sueños. Lo hace aún más emocionante si llegas allí. Siempre fue mi sueño jugar en la NFL, incluso como sustituto, y realmente me siento como el tipo más afortunado del planeta", añadió.

Nassib, seleccionado en la tercera ronda del draft (selección de talentos) de 2016 por Cleveland, pasó dos años con los Browns y luego jugó dos temporadas con los Tampa Bay Buccaneers.

Firmó con los Raiders en 2020 y jugó dos temporadas con ellos antes de regresar a Tampa Bay para 13 juegos la temporada pasada.

Se declaró gay en 2021, convirtiéndose en el primer jugador activo de la NFL en hacerlo.

Michael Sam había sido el primer jugador abiertamente gay seleccionado en el Draft de la NFL, elegido por el entonces St. Louis Rams en 2014.

Sam jugó partidos de pretemporada para los Rams y estuvo brevemente en el equipo de práctica de los Dallas Cowboys, pero nunca se vistió para un partido de temporada regular.

"Grandes momentos como este son momentos de gratitud", escribió Nassib. "Quiero agradecer a Dios, a mi familia y a mis amigos por estar siempre ahí para mí, incluso cuando no me di cuenta".

El defensivo añadió que "quiero agradecer a mi agente Brian Ayrault. Quedarme con él fue una de las mejores decisiones que he tomado. Brian fue la primera persona en la industria del football con la que hablé y no pestañeó. Me animó y motivó a seguir adelante con mi anuncio y lograr el mayor impacto posible".

En medio de agradecimientos a los entrenadores y ejecutivos de equipo, compañeros de equipo, entrenadores y otro personal del equipo con el que trabajó a lo largo de los años, Nassib ofreció consejos a "cualquiera que sueñe con ser el mejor, nunca dejes que nadie te convenza de que es imposible. Sé el mejor".

"Lo mejor que puedes ser en todo lo que haces. Trabaja duro, toma decisiones inteligentes y sé amable con los demás", finalizó.