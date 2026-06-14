Nataly Delgado conquista el título mundial supermosca de la AMB

La boxeadora panameña Nataly Delgado escribió una nueva historia en el deporte nacional al conquistar el Campeonato Mundial Supermosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), tras vencer por decisión unánime a Jasmine Artiga en Orlando, Florida.

Delgado se impuso luego de 10 intensos asaltos en una pelea disputada, en la que los jueces otorgaron tarjetas idénticas de 97-93 a favor de la panameña.

La santiagueña mostró precisión con su mano derecha y un mejor cierre en los asaltos de campeonato, lo que marcó la diferencia frente a Artiga, quien solo reaccionó en los últimos episodios, pero no logró revertir el resultado.

Esta vez fue Delgado quien puso el nombre de Panamá en lo más alto del boxeo internacional.