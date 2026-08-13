Neymar ilumina al Santos en la Copa Sudamericana

Neymar, con dos asistencias, comandó este jueves al Santos a vencer 2-1 en casa al Macará ecuatoriano, en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Tras una temprana desventaja, el Peixe remontó en Vila Belmiro con goles de Gabigol en el minuto 44, tras un genial pase de Neymar, y Willian Arão en el 76', en un corner cobrado por el 10 santista.

El delantero uruguayo Franco Posse había anotado la apertura en el minuto 5 para el equipo visitante.

La vuelta será el jueves próximo en Ambato, a 2.600 m de altitud.

- La chispa del 10 -

Al Santos le costó mucho entrar en partido, aturdido por el temprano gol del Maracá. Posse remató a bocajarro, a centro de Mateo Viera.

No encontraba vías para reaccionar ante un rival que cerraba espacios con orden.

Neymar cambió la dinámica en el cierre de la primera mitad, con su sociedad con Gabigol.

Primer aviso: pase profundo para encontrar a Gabigol. El arquero Rodrigo Rodríguez bloqueó su tiro.

No erró el atacante en la siguiente oportunidad.

A un toque, la exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain mandó la pelota al área y Gabigol definió de pierna zurda por encima de Rodríguez para igualar.

Fue su centésimo gol en tres etapas con el Santos y el quinto en esta Sudamericana.

Las lesiones castigaban al local: el lateral Gabriel Menino y el volante Gabriel Bontempo debieron ser sustituidos y Neymar dio un susto.

Poco después del empate, el 10 cayó al césped, llevándose la mano a la rodilla izquierda con gestos de dolor.

Por fortuna, pudo continuar.

- Sentencia a balón detenido -

El viejo equipo de Pelé se lanzó al ataque en la segunda mitad.

Dos tantos de Gabigol fueron anulados por posición adelantada y, poco después, Rodríguez tapó tiros consecutivos de João Schmidt y, en el rebote, el argentino Álvaro Barreal.

Y la pelota parada decidió.

Willian Arão pescó el balón en un tiro de esquina servido por Neymar y Rodríguez despejó, pero la bola había cruzado la línea de gol.

El VAR confirmó el gol, en medio de duras protestas del guardavallas Rodríguez y un conato de pelea entre jugadores de ambos equipos.

Neymar estuvo a punto de ponerle un broche de lujo a su buen partido, con un tiro libre directo en el tiempo agregado que el portero desvió.

El ganador de la eliminatoria enfrentará en cuartos de final al vencedor entre los brasileños Atlético Mineiro y Red Bull Bragantino.