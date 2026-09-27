Niños y campeones en los Juegos Asiáticos: ¿Dónde está el límite?

Los Juegos Asiáticos han conocido campeones adolescentes, pero esta edición ha sido la cuna de impresionantes éxitos de niños prodigio, culminados con Yuki Kurihara en lo más alto del podio con apenas 11 años.

El alumno de primaria japonés arrasó a rivales que le triplicaban la edad camino a un histórico oro en una competición de eSports de los Juegos Asiáticos, que se disputan en la localidad japonesa de Aichi-Nagoya.

Kurihara casi ni reaccionó tras ganar, el sábado, la final de Puyo Puyo Champions, un juego de puzle en el que los participantes intentan limpiar su pantalla de burbujas de colores alineándolas y haciéndolas estallar.

El niño, que no cumplirá 12 años hasta junio y quiere ser maquinista de tren cuando sea mayor, explicó después que se sentía "avergonzado".

El rostro de Kurihara apareció en primera plana en los periódicos nacionales el domingo.

No existe una lista oficial de acceso público sobre los medallistas más jóvenes en la historia de los Juegos Asiáticos, que se celebraron por primera vez en 1951, pero casi con toda seguridad Kurihara ocupa el primer lugar.

La inclusión en las últimas ediciones de pruebas dirigidas a atraer a espectadores más jóvenes ha dado lugar a algunas actuaciones llamativas de niños.

En skateboarding, el taiwanés Ku Yong-yan, de 12 años, se llevó la plata el viernes.

El ganador, el japonés Izuru Nagahara, era un 'veterano' de 15 años. En la competición recibió inyecciones de anestesia en la rodilla para aliviar el dolor de una lesión antes de su ronda ganadora.

También en skateboarding participó Mazel Paris, de Filipinas, que tenía solo nueve años cuando compitió en los anteriores Juegos Asiáticos.

Cuando le preguntaron qué había cambiado desde Hangzhou 2023, la joven de 12 años respondió: "Seguro que he crecido".

Esta semana entrará en escena otro fenómeno adolescente, el jugador de críquet indio Vaibhav Sooryavanshi, de 15 años.

- Preocupaciones por abusos -

Pero la presencia de niños compitiendo en el escenario internacional contra adultos y bajo la presión de ganar para su país viene acompañada de una advertencia.

Kanae Doi, directora de Human Rights Watch en Japón, dijo antes de los Juegos que "los momentos de triunfo no llegan fácilmente".

"Se construyen sobre años de entrenamiento disciplinado, que a menudo comienza en la infancia", continuó.

"En el mejor de los casos, ese camino debería proporcionar a los niños la alegría del juego y la competición, junto con oportunidades de crecimiento físico, mental y personal", escribió en el Japan Times.

"En cambio, muchos jóvenes deportistas se topan con abusos físicos, verbales e incluso sexuales precisamente en los entornos destinados a ayudarles a desarrollarse", subrayó.

Kanae Doi señaló que en Japón, país anfitrión de los Juegos, los niños "experimentan con frecuencia abusos en el entrenamiento deportivo dentro de las escuelas japonesas, las federaciones y los programas de deporte de élite".

La nadadora china Yu Zidi se convirtió el año pasado, con un bronce a los 12 años, en la medallista más joven de la historia de los campeonatos del mundo.

Es firme candidata a causar sensación en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y es una de las protagonistas de los Juegos de Nagoya, con tres oros, todos ellos con récords.

Pero cuando los periodistas la rodearon tras las pruebas, se le notaban cada uno de sus 13 años.

"Las entrevistas son mucho más difíciles que la carrera", dijo.

- Bajo presión -

Cada deporte tiene sus propias normas sobre edad mínima. Para World Aquatics, la federación internacional de natación, los grandes campeonatos internacionales solo están permitidos para mayores de 14 años, pero se pueden hacer excepciones para nadadores más jóvenes si, como Yu, son lo suficientemente rápidos.

Yu ha hablado anteriormente de las dificultades para compaginar la natación con los estudios.

Su compañera de equipo Zhang Yufei, de 28 años, múltiple campeona olímpica y mundial, afirmó que las impresionantes actuaciones de la joven ya no sorprendían.

Pero advirtió: "Espero que pueda soportar esa presión".