"No diré que me siento medio español pero casi", dice Courtois

"No diré que me siento medio español pero casi", señaló el arquero belga Thibaut Courtois este miércoles a dos días de chocar contra la Roja en Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026.

Courtois, de 34 años, juega en el Real Madrid desde 2018. Previamente, defendió al Atlético de Madrid entre 2011 y 2014, para luego recalar en el Chelsea hasta su llegada al equipo merengue.

"Para mí España es mi segunda casa. Mis hijos tienen pasaporte español... Es un partido especial, ya me han llegado muchos mensajes de que esta vez no van conmigo... Pero es bonito e intentaremos todo para poder ganar", señaló con buen humor en una zona mixta multilingüe y multitudinaria en las instalaciones de Los Ángeles Galaxy.

"España ha ganado la Eurocopa y era un favorito para este Mundial, junto a Argentina y Francia. Y se está cumpliendo. Tienen buen fútbol, la posesión, equipo intenso con presión tras pérdida fuerte", describió el arquero de los Diablos Rojos.

España llega a cuartos con un balance casi perfecto, especialmente en defensa, que incluye cinco partidos sin sufrir un gol y solo seis tiros recibidos entre los tres palos.

"Ellos defienden muy arriba y tenemos que intentar buscar su espalda... No será fácil. Están jugando bien, manejando los tiempos del partido, con calma... Aun no han encajado ningún gol. Todo el equipo y Unai Simón están haciendo un gran trabajo", dijo.

"Para nosotros lo primero es marcar un gol y luego no encajar. Pero sabemos que ellos tienen gente muy buena también en el banquillo, así que habrá que estar 100 minutos o más concentrados para no darles ese espacio", continuó.

- "Lamine es Lamine" -

El arquero del Real Madrid aprovechó el aluvión de micrófonos para subrayar el papel de su selección, a la que muchos daban por muerta pero que renació para golear 4-1 a la anfitriona Estados Unidos en octavos.

"La gente se ha equivocado con nosotros. Egipto (1-1) se ha visto que no era tan malo, contra Irán (0-0) no logramos meter un gol pero no jugamos mal. Se meten atrás y dicen que no tenemos ritmo... Y en los demás partidos, más abiertos, nos ha ido bien", dijo.

Finalmente se refirió a Lamine Yamal, el juvenil astro del Barcelona, con el que chocará en el SoFI Stadium.

"Lamine es Lamine, tiene mucho talento en el uno contra uno y habrá que estar cerca de él, con dos contra uno, pero es difícil frenarle", dijo y recordó que otros jugadores también pueden marcar la diferencia.

"El gol contra Portugal es un ejemplo del fútbol rápido que tienen", añadió en referencia al 1-0 in extremis (90+1') que dio el pase a España tras una jugada colectiva que materializó Mikel Merino.