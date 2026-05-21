$!No hay caballo difícil para Yonis Lasso

Al menos uno de cada tres ejemplares que monta Yonis Lasso cruza la meta como ganador, mientras que más de 60% de sus conducidos terminan entre los tres primeros. Este rendimiento le ha permitido ganar más de 50 carreras en los primeros cuatro meses y medio de la temporada, con lo que rebasar los 100 éxitos al final del año, parece tarea fácil.

Lasso para esta misma fecha mantenía 33 triunfos y actualmente ha conquistado 51, eso significa que aumentó un 54.54% en la cantidad de victorias en comparación a la temporada anterior.

El fusta panameño también líder en ganadores clásicos con 5 mantiene una efectividad de 30.4% en 168 salidas a la pista ha logrado 35 segundos lugares, 20 terceros, 20 cuatros y 17 quintos, de acuerdo a las estadísticas emitidas este miércoles 20 de mayo por el Stud Book del Hipódromo Presidente Remón.

Es seguido muy cerca de Jimmy Carrión con 42 ganadores. Carrión estuvo comandando la estadística de jinetes por varias semanas, pero bajó el pie del acelerador y su efectividad ha caído al 25.3%.

Lasso durante estos tres días de carrera que inician hoy está registrado para montar a seis ejemplares y Carrión se ha reportado en siete montas.

Paz Rodríguez con ventaja significativa

En materia de entrenadores, Alberto Paz Rodríguez mantiene 47 ganadores superando la cantidad de 46 que presentaba al 18 de mayo de 2025.

Paz Rodríguez con una efectividad ganadora de 29,2 % este año ha totalizado cinco clásicos y se mantiene de primero desde que arrancó la temporada 2025.

Su más cercano contrincante tiene 25 ganadores. Estamos hablando de Roberto Arango que, aunque supera en efectividad ganadora al líder con 34,2%, sigue de segundo.

Para esta semana, Alberto Paz Rodríguez presenta siente ejemplares y Roberto Arango, cinco entre las tres jornadas hípicas.

En cuanto a la programación de hoy jueves se contempla una jornada de siete carreras siendo la más destacada la sexta de la programación donde se miden caballos nacionales de cuatro años en distancia de 1,400 metros.

Al cierre de esta nota, no se habían reportado cambios ni retiros y el acumulado del 5 y 6, que empieza en la segunda de la programación, es de $18,285.58.