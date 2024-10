“No siento que haya límites”

Rey Dimas tiene en sus ‘vitrinas’ dos diplomas paralímpicos. El primero fue en los Juegos de Tokio 2020+1, y el segundo, en París 2024.

Curiosamente, el panameño logró estas dos distinciones en los 72 kilogramos (kg) de la prueba de Parapowerlifting, y en ambas llegó a la quinta posición en esa categoría.

“Estar entre los cinco mejores del mundo es algo especial. Ya eran mis segundos juegos, por eso me sentía más confiado, disfrute la experiencia en todo momento. Estoy satisfecho”, indicó Dimas, que desde el año 2017 practica la disciplina de levantamiento de potencia.

Estos diplomas reconocen a los ocho mejores deportistas de cada evento. “Sabíamos que íbamos a competir con la élite, en París solo clasificaron los ocho mejores, y hay que aprovechar este tipo de eventos y lo he hecho, he mejorado. Puedo decir que faltó el tiempo para seguir preparándonos, estando en preparación de uno o dos meses, no es suficiente, hay que tener entre 4 a 5 meses. Pero estamos trabajando para poder mejorar eso”, añadió.

“Me quedan cosas pendientes, a parte de los resultados, quiero superar mis límites. Sé que las competencias están subiendo cada vez de nivel. Tengo retos, no solo a nivel de juegos, sino en otros eventos durante el próximo ciclo paralímpico”, rumbo a los Paralímpicos de Los Angeles 2028 (en los Estados Unidos).

“Este año he tenido muy buenos resultados, mejorando mis números al momento de levantar pesos, y aunque veníamos aquejados por lesiones, logramos superar los límites, llegamos a levantar 200 kg [en París], y hay que seguir trabajando”, agregó. Cabe señalar que en la cita paralímpica los primeros tres lugares levantaron desde los 213 kg.