"No toquen nuestro deporte", dice la UE ante el proyecto de inversores privados de la FIFA

La Unión Europea denunció el miércoles el proyecto de la FIFA de abrir la puerta a inversores privados, valorando que "la comercialización desenfrenada del fútbol se ha vuelto nociva".

"Estas propuestas plantean cuestiones importantes respecto al derecho de competencia", valoró el comisario europeo encargado de deporte, Glenn Micallef. "No toquen nuestro deporte", avisó en la red social X.

"Dentro de las competencias que le atribuyen los tratados, la Comisión Europea examinará estas propuestas con atención", advirtió.

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA), asociación sin ánimo de lucro, anunció el martes, para asombro el mundo del fútbol, su voluntad de crear una empresa con la que gestionar sus actividades comerciales, prometiendo unos ingresos de 10.000 millones de dólares.

La UEFA, que reúne a las federaciones europeas de fútbol, dijo el martes que se había "cruzado una línea roja".