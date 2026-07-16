Norris cambia de batería y saldrá diez puestos retrasado en Bélgica

El piloto británico Lando Norris tendrá 10 puestos de penalización en la parrilla de salida del domingo en el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, después de haber tenido que cambiar una vez más la batería de su monoplaza, anunció el jueves McLaren.

La escudería británica va a equipar el coche del vigente campeón mundial "con una cuarta batería" desde el inicio de la temporada, superando el límite de un máximo autorizado de tres.

McLaren explica que Norris tuvo una primera avería de batería en China, lo que le impidió tomar la salida de la carrera.

Su segunda batería resultó luego dañada en Japón. Fue reparada y reinstalada en el coche, pero terminó averiándose en Mónaco durante la segunda sesión de ensayos libres.

La tercera funciona sin problemas desde entonces, pero McLaren indica que el proveedor de su motor, Mercedes, ha introducido una evolución en sus baterías que soluciona varios problemas anteriores y las hace más fiables.

"Para beneficiarnos de esas mejores, tenemos que cumplir una penalización de 10 posiciones en la parrilla para el coche de Lando, para poder instalar esa nueva batería", relata McLaren.

"Hemos decidido proceder a ese cambio en Bélgica, un circuito donde los adelantamientos son relativamente más frecuentes que en los dos circuitos siguientes, Hungría y Zandvoort (Países Bajos)", explicó.

La parrilla de salida de la carrera del domingo se decide el sábado en la sesión de clasificación.

Lando Norris, que el año pasado logró la pole position y fue segundo de la carrera en Spa-Francorchamps, es quinto actualmente en la general del Mundial, después de un inicio de temporada complicado.

Los McLaren dominaban el año pasado, pero el cambio de reglamentación técnica sobre los motores, donde la parte eléctrica ha ganado mucha importancia, ha modificado las jerarquías en la actual temporada de 2026.