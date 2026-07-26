Norris logra en Hungría su primera victoria de la temporada

El piloto británico Lando Norris (McLaren) se impuso el domingo en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1 en el circuito Hungaroring, por delante del neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y del italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

El vigente campeón del mundo, que arrancó desde la pole position este undécimo GP de 23 de la temporada, perdió el liderato en la primera vuelta tras ser adelantado por su compañero australiano Oscar Piastri, pero logró recuperar la posición a mitad de carrera y aseguró su primera victoria de la temporada.

Siguiendo el guion de las últimas carreras, la salida y la primera vuelta estuvieron plenas de acción entre los pilotos de las primeras posiciones. Además del intercambio de posiciones entre los McLaren, Verstappen y Lewis Hamilton (Ferrari) ganaron cada uno una posición, mientras que el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) perdió tres puestos.

Mientras Piastri mantenía a Norris como sombra, Verstappen peleaba contra su propio monoplaza, con el que no se sentía cómodo, para mantener a raya a Hamilton, deseoso por superar cuanto antes al neerlandés.

Pero la buena defensa de Verstappen llevó al británico a un cambio de estrategia, y fue el primero de los pilotos en entrar en boxes. Ferrari cantó victoria al ver cómo, tras la parada de Verstappen, Hamilton ganó la posición... pero el neerlandés adelantó en pista al británico.

- Abandono de Piastri -

Sin cambios en la apretada lucha entre los McLaren, Hamilton volvió a ser el primero en parar en boxes, en una segunda tanda de paradas en las que Norris fue el gran beneficiado.

Piastri, que entró antes que su compañero, perdió muchísimo tiempo en su regreso a la pista por un toque con Carlos Sainz (Williams) mientras doblaba al español. Eso favoreció que Norris, tras realizar su parada, ganase la posición a su compañero de equipo.

Pero lo peor para el australiano aún estaba por llegar, y a falta de 14 vueltas tuvo que abandonar a causa de la caja de cambios rota.

Para entonces, el líder del Mundial, el italiano Kimi Antonelli, lastrado en la salida por una sanción que le hizo arrancar en séptima posición, se había colado en la lucha por el podio gracias a una estrategia a una sola parada, y se vio beneficiado por el abandono de Piastri y el posterior coche de seguridad virtual.

En su lucha por subir al cajón, Hamilton aprovechó ese coche de seguridad virtual para realizar una parada y luchar contra Antonelli, pero fue sancionado con cinco segundos por acelerar en su paso por boxes y terminó quinto, por detrás de Leclerc.

El francés Isack Hadjar (Red Bull) fue sexto seguido de George Russell (Mercedes), que cayó de la 6ª a la 21ª posición en la salida por un problema con el sistema de anti-calado, pero logró remontar hasta la 7ª posición.

- Pasito adelante de Aston Martin -

Luego de los tímidos avances mostrados por los Aston Martin a lo largo de los ensayos libres y de la sesión de clasificación, ambos monoplazas dieron signos de mejoría, pese a quedar fuera de los puntos.

Hasta ahora, el mejor resultado en carrera para la escudería era la 10ª posición lograda por Fernando Alonso en Mónaco, a principios de junio, en la que se vio beneficiado de los múltiples abandonos y sanciones a rivales.

El domingo, el veterano español quedó 14º, su segundo mejor resultado del año, mientras que su compañero, el canadiense Lance Stroll, logró su mejor resultado de la temporada en 13ª posición.

También quedaron fuera de puntos los pilotos latinoamericanos: el brasileño Gabriel Bortoleto (Audi) quedó 11º, el argentino Franco Colapinto (Alpine) fue 15º y el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) sumó el tercer abandono en las últimas carreras.

Sainz, que fue penalizado por su incidente con Piastri, terminó en 18ª posición.