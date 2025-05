Norris logra la 'pole' en Mónaco por delante de Leclerc y Piastri

El británico Lando Norris, de McLaren, comenzará el domingo en la 'pole position' del Gran Premio de Mónaco, octava cita de las 24 del Mundial de Fórmula 1, después de firmar el mejor tiempo en la sesión de clasificación del sábado.

El subcampeón mundial superó en la sesión al monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y a su compañero australiano y líder del Mundial Oscar Piastri (McLaren) por 109 y 175 milésimas de segundo, respectivamente.

Norris, que mejoró en dos décimas el récord de la pista que estaba en poder del británico Lewis Hamilton desde 2019, firmó así la undécima 'pole' de su carrera y la primera de esta temporada.

"Hacía mucho tiempo que no lo lograba, así que sabe bien. En los dos últimos meses tuve dificultades en las sesiones de clasificación, así que estoy feliz. Sobre todo aquí en Mónaco, donde es muy difícil", saboreó el piloto inglés.

Hamilton (Ferrari) fue cuarto, distanciado por el trío de cabeza pero por delante del vigente cuádruple campeón mundial, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue quinto, mientras que el francés Isack Hadjar (Racing Bulls) sorprendió con un sexto lugar.

El veterano español Fernando Alonso (Aston Martin) firmó el séptimo mejor registro. El francés Esteban Ocon (Haas), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el tailandés Alexander Albon (Williams) completaron el 'Top 10' del día, como octavo, noveno y décimo respectivamente.

El vigésimo y último de la sesión fue el Alpine del argentino Franco Colapinto, que está viviendo su segundo Gran Premio desde que fue ascendido a piloto titular de su escudería.

"Cada vez que pongo la goma blanda me voy para atrás, no entiendo por qué, la sobrecaliento mucho y es muy difícil en tracción", explicó.

"Hay que entender un poco más el auto, entender un poco más qué puedo mejorar", apuntó. "El auto no se siente bien y no da mucha confianza, así que nada, a trabajar, pero creo que no es nuestro circuito ni nuestro finde", admitió.

La sesión de clasificación estuvo además marcada por dos banderas rojas, provocadas por los Mercedes.

Primero fue por el italiano Andrea Kimi Antonelli, que dio en un raíl de seguridad y dañó su coche en la curva 10 al final de la Q1. Después su compañero británico George Russell tuvo una avería y su monoplaza quedó inmovilizado en el túnel al principio de la Q2. El domingo saldrán apenas desde los puestos 15º y 14º.