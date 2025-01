‘Nos toca seguir subiendo el nivel’

El paraciclista Esteban Goddard logró un diploma paralímpico en el Juegos de París 2024, al quedar entre los ocho mejores de los 3,000 metros de la prueba de persecución individual, en la categoría C2.

Fue su primera participación en esta competencia y el logro solo lo ha animado a profundizar su desarrollo deportivo. Además, se ubicó en el puesto 25 en la clasificación general en la cita de ruta.

“Al llegar a París, el plan era darlo todo, pero no sabíamos lo que podíamos hacer, que fue conseguir ese diploma paralímpico, y menos en una categoría que no se practica en Panamá, por razones lógicas, pues no hay un velódromo. Ahora, tenemos esa ambición de querer más”, dijo.

Goddard considera seguir en esta modalidad de pista, además de sumar a otros paraciclistas [como Max Poveda], “la idea es intentar competir en eventos de pista, sumando puntos necesarios para cupos a mundiales”. Para ello, ya ha participado en capacitaciones y campamentos en Trinidad y Tobago y México.

El atleta aseguró que “el 2024 fue un año deportivo bastante positivo para mí, tuve más competencias y una preparación mucho más exigente. Y eso lo vimos en París, donde solamente van los mejores de cada país, tocaba llegar en un buen estado de forma. Y sacando el balance de todo, la verdad que nos fue bastante bien”. Añadió que “este deporte está creciendo y ojalá otros se motiven a participar y así lleguemos más a representar a Panamá. Anímense, que el ciclismo tiene bastantes ramas para su práctica”.