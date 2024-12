“Nuestra liga es la Serie de las Américas”

El presidente de la Asociación de Ligas de Béisbol de las Américas (ABAM), David Salayandía, señaló que la Serie de las Américas no buscar rivalizar con la Serie del Caribe, pese a que ambas competencias la disputan clubes profesionales de béisbol de la región.

La diferencia es que Panamá, se unió a Nicaragua, Cuba, Colombia, Curazao y Argentina para organizar esta liga, pues no son miembros de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe, que organiza la Serie del Caribe. “Este ha sido un torneo que se ha venido preparando desde hace rato, pues no podemos estar todos los años a expensas si nos invitan o no a la Serie del Caribe.

Y es por eso que Panamá junto a otros países se unieron a hacer esta liga, pero eso no significa que vamos a estar peleados con la Confederación [de Béisbol Profesional del Caribe, o CPBC], pero nuestra liga de ahora en adelante será la Serie de las Américas”. Salayandía recalcó que la primera Serie de Béisbol de las Américas está prevista del 24 al 30 de enero próximo en Nicaragua.

De igual manera indicó que “pudiera darse el caso que para 2026, que Panamá, junto a otros países de esta liga, esté invitada a la Serie del Caribe y se jugaría también la Serie de las Américas, se jugarían los dos torneos, no hay problema. Ahora tendrán que negociar con la ABAM, porque no es justo que seamos invitados y no nos corresponden los dividendos. No hay rivalidad [con la CPBC], pues Panamá pertenece de manera permanente a la Serie del Caribe Kids y en 2025 se hará un torneo nacional, con más equipos, y el ganador irá a esa Serie”.