Nueva victoria de Lindsay Vonn a menos de un mes de los Juegos Olímpicos

A menos de un mes de los Juegos de invierno de Milán-Cortina, la legendaria esquiadora estadounidense Lindsay Vonn, de 41 años, logró el sábado en Austria su segunda victoria este invierno, su 84º triunfo en el circuito femenino.

La "Speed Queen" (Reina de la Velocidad) brilló en un recorrido acortado debido a las condiciones meteorológicas y se impuso a la noruega Kajsa Vickhoff Lie y a su compatriota Jacqueline Wiles, por apenas 37 y 48 centésimas, respectivamente.

"Sinceramente no pensé tener oportunidad de ganar porque había mucha nieve en la pista y pocas marcas" de otras esquiadoras, al ser una de las primeras participantes, declaró la leyenda de Colorado en Eurosport.

Esta victoria llega casi un mes después de que Vonn ganase el descenso de St Moritz (Suiza), su primera victoria tras regresar a la competición el año pasado y la primera desde que subió a lo más alto del podio en Are (Suecia) en 2018.

En condiciones difíciles, con una salida retrasada debido a la falta de visibilidad, Vonn mantuvo un gran ritmo desde el principio hasta el final del recorrido.

Sobre todo marcó la diferencia en la segunda mitad de la carrera, trazando curvas muy directas para favorecer la velocidad y lanzarse a toda velocidad hacia la línea de meta.

- "Muchos riesgos" -

"Asumí muchos riesgos. Tracé directo, más que las otras, era mi plan y el motivo por el que fui la más rápida", añadió Vonn, quien el jueves había asegurado no querer "correr riesgos" ante la perspectiva de sus quintos Juegos.

De vuelta al circuito mundial el año pasado tras más de cinco años retirada, liberada desde que le implantaron una prótesis de titanio en la rodilla que le permite esquiar sin dolor y motivada por la perspectiva de los Juegos Olímpicos en su estación predilecta, Cortina d'Ampezzo, Lindsey Vonn recuperó este invierno su mejor nivel y sigue siendo la mejor en las pruebas de velocidad.

Además de las dos victorias (en St Moritz y Zauchensee), suma cinco podios en seis carreras disputadas y lidera la clasificación del descenso, con 340 puntos.

La de este sábado fue interrumpida durante varios minutos tras la caída de la austríaca Magdalena Egger, que acabó en las redes.

La esquiadora, que el mes pasado subió a su primer podio en la Copa del Mundo (2ª por detrás de Vonn en el descenso de Saint Moritz), fue evacuada en helicóptero, visiblemente lesionada en la rodilla.

La Copa del Mundo en Zauchensee continúa el domingo con el supergigante.